أفاد التليفزيون الإيراني الرسمي، مساء الأحد، بأن تنظيم "داعش" تبنى الهجوم الإرهابي الذي استهدف ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز الجنوبية.

وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 7 آخرون، الأحد، في هجوم "إرهابي" استهدف مزاراً دينياً جنوبي إيران، حسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ونقلت وكالة "إرنا" المحلية عن مسؤولين (لم تسمّهم) قولهم إن "مهاجمَين مسلحين اثنين على الأقل هاجما الضريح الأحد".

وأكد المسؤولون "مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين، بينهم حراس وزوار، جراء الهجوم الإرهابي".

وطوّقت قوات الأمن على الفور المنطقة، داعية المواطنين إلى تجنب التجوال عند موقع الحادث.

ويُعتبر الضريح الذي يعود إلى القرن الثاني عشر، نقطة جذب شهيرة للسياح المحليين والأجانب.

وقال تقرير إعلامي غير مؤكد إن قوات الأمن ألقت القبض على مهاجم واحد على الأقل بينما تمكن الآخر من الفرار من مكان الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام محلية أن "4 أشخاص قُتلوا جراء الهجوم المسلح عند الضريح".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل 13 شخصاً على الأقل وأصيب 40 آخرون بعد أن فتح مهاجم مسلح نيراناً عشوائية داخل الضريح نفسه.

وأعلن تنظيم "داعش" آنذاك مسؤوليته عن الهجوم، وهو الأكثر دموية في إيران منذ سنوات عديدة.