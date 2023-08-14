أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي أن بلاده ستشهد استفتاءً منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل حول 4 ملفات، بينها قبول مهاجرين من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي الأحد أن عملية الاستفتاء ستتزامن مع إجراء الانتخابات العامة.

وأوضح أن حكومته تعارض منذ البداية توطين الاتحاد الأوروبي للمهاجرين في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الشعب البولندي سيقرر في الاستفتاء المقبل ما إذا كانت بلاده ستقبل أم لا توطين الاتحاد الأوروبي "للمهاجرين غير النظاميين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطرق غير قانونية".

وكانت الحكومة البولندية قد كشفت على دفعات عن الملفات الـ3 التي ستستفتي بها شعبها منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما سيجري الكشف عن الملف الرابع يوم 14 أغسطس/آب الجاري.

والملفات الـ3 موضوع الاستفتاء التي جرى الكشف عنها حتى اليوم هي بيع المنشآت الحكومية، ورفع سن التقاعد، وقبول توطين المهاجرين من قِبل الاتحاد الأوروبي.

وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في يونيو/حزيران الماضي على خطة لتقاسم مسؤوليات المهاجرين الذين يدخلون القارة من دون تصاريح.