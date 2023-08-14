سياسة
2 دقيقة قراءة
بولندا تُجري استفتاءً شعبياً حول توطين الاتحاد الأوروبي مهاجرين على أراضيها
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي أن بلاده ستُجري استفتاءً الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الاستفتاء سيدور حول 4 ملفات، بينها قبول مهاجرين من الاتحاد الأوروبي.
بولندا تُجري استفتاءً شعبياً حول توطين الاتحاد الأوروبي مهاجرين على أراضيها
رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي يؤكد أن بلاده ستشهد استفتاءً منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل. / صورة: Reuters
14 أغسطس 2023

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي أن بلاده ستشهد استفتاءً منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل حول 4 ملفات، بينها قبول مهاجرين من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي الأحد أن عملية الاستفتاء ستتزامن مع إجراء الانتخابات العامة.

وأوضح أن حكومته تعارض منذ البداية توطين الاتحاد الأوروبي للمهاجرين في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الشعب البولندي سيقرر في الاستفتاء المقبل ما إذا كانت بلاده ستقبل أم لا توطين الاتحاد الأوروبي "للمهاجرين غير النظاميين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطرق غير قانونية".

وكانت الحكومة البولندية قد كشفت على دفعات عن الملفات الـ3 التي ستستفتي بها شعبها منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما سيجري الكشف عن الملف الرابع يوم 14 أغسطس/آب الجاري.

والملفات الـ3 موضوع الاستفتاء التي جرى الكشف عنها حتى اليوم هي بيع المنشآت الحكومية، ورفع سن التقاعد، وقبول توطين المهاجرين من قِبل الاتحاد الأوروبي.

وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في يونيو/حزيران الماضي على خطة لتقاسم مسؤوليات المهاجرين الذين يدخلون القارة من دون تصاريح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us