قال أوليه كيبر حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية صباح الاثنين إنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في موجتين من الهجمات التي نفّذتها روسيا بطائرات مسيّرة وصواريخ خلال الليل على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وأضاف كيبر على تطبيق تليغرام: "نتيجة لهجوم العدوّ في أوديسا اندلعت عدة حرائق جرّاء الشظايا الصاروخية المتساقطة".

وتابع: "أدّت موجة الانفجار إلى تطاير النوافذ من المباني".

وقالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في الجنوب إنّ دفاعاتها الجوية دمّرت جميع الطائرات المسيرة وعددها 15 بالإضافة إلى ثمانية صواريخ من نوع كاليبر أطلقتها روسيا على المدينة الساحلية.

وأضافت القيادة على مواقع التواصل الاجتماعي أن مهجعاً وسوبر ماركت تضرّرا جرّاء سقوط حطام الصواريخ. ونشرت مقطع فيديو وصوراً لرجال الإطفاء وهم يكافحون حريقاً كبيراً.

وتعرضت أوديسا، أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة بعد انسحاب روسيا‭‭ ‬‬في يوليو/تموز من اتفاق كان يسمح بشحن الحبوب من المواني الأوكرانية.