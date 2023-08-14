سياسة
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السودان.. اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" وتبادل اتهامات حول قصف مدنيين
شهدت ولاية جنوب دارفور قتالاً عنيفاً بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح عدد كبير إلى أماكن آمنة. وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بقصف مدنيين وأحياء سكنية، فيما لم يعلّق الجيش على ذلك.
السودان.. اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" وتبادل اتهامات حول قصف مدنيين
اشتباكات بين الجيش والدعم السريع جنوب دارفور وسقوط قتلى - أرشيفية. / صورة: AA
14 أغسطس 2023

تواصلت الأحد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح كبير من عدة أحياء في المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن أحياء كرري وتكساس ودريج والنهضة والتضامن في مدينة نيالا شهدت قتالاً عنيفاً بين الجيش والدعم السريع.

وأضاف الشهود أن القصف المدفعي وسقوط القذائف أدى إلى "سقوط قتلى وجرحى ونزوح من هذه الأحياء إلى أماكن آمنة"، دون توافر إحصائية دقيقة حول أعداد القتلى والجرحى.

من جانبها اتهمت قوات الدعم السريع في بيان، الأحد، نشرته عبر موقع إكس قوات الجيش "بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين" في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وذكر البيان أن القصف العشوائي حصد أكثر من 43 قتيلاً بينهم 8 أطفال ونساء، وما زالت عمليات الحصر مستمرة لصعوبة الوصول إلى بعض الأحياء المتضررة بسبب القصف.

ولم يصدر عن الجيش أي تعليق بشأن هذا الأمر حتى الساعة 20:15 بتوقيت غرينتش.

والسبت، قالت هيئة محامي دارفور (غير حكومية) في بيان إنّ سقوط القذائف على عدد من أحياء مدينة نيالا أدى إلى مقتل 8 أشخاص.

وأفادت مصادر طبية أمس بمقتل 3 نساء و إصابة 6 آخرين إثر سقوط قذائف صباح السبت بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، إثر تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

وتشهد ولايات دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات مسلحة، خصوصاً في مدن نيالا والجنينة وزالنجي وكاس وأم دافوق وكتم.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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