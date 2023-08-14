أكدت الشبكة الفيدرالية الألمانية، الاثنين، وجود "مخاطر متبقية" من شأنها تهديد إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل، وذلك "رغم امتلاء خزانات الغاز بشكل جيد".

وقالت الشبكة إنها تنوي مطالبة الشعب بتوفير الطاقة خشية الوقوع في أزمة.

وأوضح كلاوس مولر رئيس الشبكة في تصريحات لصحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونغ الألمانية أنه "رغم فقدان الغاز الروسي فإننا لا تزال لدينا مصادر أخرى مستقرة للغاز، لكن لا يزال من السابق لأوانه التأكد من سلامة كل شيء، والمخاطر لا تزال قائمة".

وقال: "سيناريو الشتاء البارد جداً في أوروبا لا يزال قائماً، يمكن أن يأمر بوتين أيضاً بإغلاق صنبور الغاز المتجه إلى جنوب شرقي أوروبا، كما أن الهجمات التي تطال خطوط الأنابيب تشكل سيناريو مرعباً".

وقال: "منشآت تخزين الغاز الألمانية ممتلئة حالياً بنسبة 90%، وبالتالي فهي أكثر امتلاءً بشكل ملحوظ مما كانت عليه في صيف العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك خفضت الصناعة والأُسَر استهلاكها، ومع ذلك سندعو مرة أخرى إلى التوفير والاستخدام الدقيق للغاز عندما يقترب موسم التدفئة".

وقال خبير اقتصادي ألماني للصحيفة إنه "لا تزال دول في أوروبا تشتري الغاز الروسي، وإذا توقف الإمداد فسنضطر إلى الإسراع للمساعدة. ما ينطبق على الشتاء الماضي ينطبق أيضًا على هذا الشتاء. ويمكن للمرء أن يأمل أن تسير الأمور دون حدوث عوائق مرة أخرى".