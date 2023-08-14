سياسة
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أمطار غزيرة ومخاوف من الفيضان.. إعصار "لان" يقترب من جزيرة اليابان الرئيسية
توقّعَت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يضرب إعصار جزيرة هونشو الرئيسية ويؤدّي إلى تساقط أمطار غزيرة، مع مخاوف من انزلاقات للتربة وفيضانات. وأدّت هذه التوقعات إلى إلغاء خدمات النقل المقررة الثلاثاء ودعوة المسنّين لإخلاء منازلهم والتوجّه إلى الملاجئ.
أمطار غزيرة ومخاوف من الفيضان.. إعصار "لان" يقترب من جزيرة اليابان الرئيسية
اقتراب الإعصار "لان" من جزيرة اليابان الرئيسية / صورة: AP
14 أغسطس 2023

أثّر إعصار يقترب من أراضي اليابان في السكان على طول سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادئ الاثنين، إذ تساقطت أمطار غزيرة دفعت السلطات إلى التحذير من انزلاقات للتربة وفيضانات.

يُتوقع أن يضرب إعصار "لان" جزيرة هونشو الرئيسية في وقت مبكر الثلاثاء وأن يؤدي إلى تساقط 40 سنتيمتراً من الأمطار في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح الثلاثاء (21:00ت.غ الاثنين) في بعض المناطق، حسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وسيشهد بعض البلدات رياحاً تصل سرعتها إلى 162 كيلومتراً في الساعة يوم الاثنين، لتزداد إلى 180 كم في الساعة يوم الثلاثاء لدى وصول الإعصار إلى هونشو، وفق هيئة الأرصاد.

ويُتوقع أن يصل الإعصار إلى البر على شبه جزيرة كي الواقعة على بعد نحو 600 كم غرب طوكيو قبل أن يتّجه إلى أوساكا، وهي مدينة داخلية تُعَدّ الأهم في غرب اليابان.

والاثنين بدأت بلدية في منطقة واكاياما دعوة المسنّين للتفكير في إخلاء منازلهم والتوجّه إلى ملاجئ عامة.

كما أدّى الإعصار إلى إلغاء خدمات النقل العامة المقررة الثلاثاء في ظلّ أسبوع السفر التقليدي.

وتعود ملايين العائلات سنوياً إلى بلداتها خلال هذا الموسم، لكن البعض قرروا اختصار عطلاتهم وعادوا إلى المدن الاثنين قبل أن يصل الإعصار.

وأعلنت الخطوط اليابانية إلغاء 19 رحلة مقررة الاثنين و240 رحلة مقررة الثلاثاء. كما أعلنت منافستها "خطوط كل اليابان الجوية" عن خطط لإلغاء رحلات.

يُتوقع أيضاً أن تعلّق عدة خدمات قطارات سريعة رحلاتها الثلاثاء خصوصاً في المناطق المحيطة بأوساكا وناغويا على جزيرة هونشو.

وحتى صباح الاثنين كان "لان" على بعد 260 كم جنوب شرق كاب شيونوميساكي على شبه جزيرة كي، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 198 كم في الساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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