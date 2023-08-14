سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب الإضرابات.. بريطانيا تخسر 4 ملايين يوم عمل العام الماضي
كشفت دراسة جديدة أن بريطانيا خسرت خلال العام الماضي نحو 4 ملايين يوم عمل نتيجة الإضرابات العمالية التي وقعت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.
بسبب الإضرابات.. بريطانيا تخسر 4 ملايين يوم عمل العام الماضي
عمال صناعة الصلب البريطانيون يحتجون خارج مجلسي البرلمان في لندن. / صورة: Reuters
14 أغسطس 2023

خسرت بريطانيا نحو 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت دراسة جديدة نشرها مركز أبحاث ريزليوشن فاونديشن أن الإضرابات التي شهدتها بريطانيا العام الماضي جاءت نتيجة انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9% في القطاع العام ذي النقابات القوية.

وأضافت أن قطاعات التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية شكلت نحو 96% من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة.

وكشفت الدراسة عن انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو الماضي بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين تراجع بالنسبة إلى العاملين في مجالَي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.8% سنوياً.

وأوضح المركز أن الإضرابات لم تكن بسبب الأجور فقط، وإنما من ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us