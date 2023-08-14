سياسة
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روسيا.. فيضانات إثر الإعصار خانون وإجلاء أكثر من 2500 شخص
أجبرت الفيضانات أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم بعدما انضمّت روسيا إلى الدول التي ضربتها العواصف إثر الإعصار خانون، حسب وزارة الطوارئ الروسية. وتسبب الإعصار بانهيارات طينية في لياونينغ وقطع حركة الطرق إلى 28 منطقة سكنية في الشرق الأقصى لروسيا.
روسيا.. فيضانات إثر الإعصار خانون وإجلاء أكثر من 2500 شخص
السلطات الكورية الجنوبية تجلي آلاف السكان خوفاً من العاصفة خانون. / صورة: AFP
14 أغسطس 2023

قالت وزارة الطوارئ الروسية إنّ الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى بالبلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم اليوم الاثنين، بعدما انضمّت روسيا إلى قائمة الدول التي ضربتها العواصف المطيرة في أعقاب الإعصار خانون.

تراجعت قوة خانون بعدما ضرب جنوب اليابان الأسبوع الماضي إلى منخفض مداري خلال عبوره شبه الجزيرة الكورية ليصل إلى اليابسة في شمال شرق الصين ليل الجمعة، مما تسبب في انهيارات طينية أودت بحياة 21 شخصاً على الأقل في إقليم لياونينغ.

وفي الشرق الأقصى لروسيا انقطعت حركة الطرق إلى 28 منطقة سكنية بحلول اليوم الاثنين. وقالت وزارة الطوارئ على تليغرام إنّ المياه غمرت مساحات شاسعة من الطرق واجتاحت 4620 منزلاً في 15 بلدية.

ويمثل ميناء فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادي المركز الإداري لمنطقة بريموري، إذ قالت الوزارة إنّ مياه الفيضانات بدأت في الانحسار في معظم أنحاء بريموري، وكانت أسوأ حالات الفيضانات عند نهر مالينوفكا بالقرب من قرية راكيتنوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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