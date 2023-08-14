قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ حكومته مستمرة في العمل الجاد لتحقيق "رفاهية الشعب رغم التحديات".

جاء ذلك في كلمة مسجلة اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس حزب العدالة والتنمية التركي الذي يترأسه أردوغان.

وأضاف أردوغان أنه على مدار 21 عاماً من تاريخ حزب العدالة والتنمية البالغ 22 عاماً في السلطة حقق أعمالاً وخدمات من شأنها أن تجعل "كل شبر من أرض هذا البلد خصبة"، مؤكداً عزمهم على المضيّ قُدماً في سبيل تحقيق الأهداف رغم التحديات.

وقال: "هذا هو أهم سبب وراء النجاح الذي حققناه في الانتخابات. نحن ندرك أن غلاء المعيشة بسبب آثار الأزمات العالمية في بلادنا طغى على أمّتنا في الآونة الأخيرة".

وتطرّق أردوغان إلى الزلازل التي حدثت في مطلع العام الجاري قائلاً: "نواجه عبئاً قدره 104 مليارات دولار لإعادة إعمار مدننا المتضررة من زلازل 6 فبراير/شباط. وبينما نتغلب على هذا العبء الثقيل، لن نتجاهل حقوق أي شخص، ولن نترك توقعات أحد دون إجابة".

وأفاد أردوغان بأن حكومته تعمل على "بناء مدن مدمرة من جهة، والتغلب على تكلفة المعيشة من جهة أخرى، والسير بعزم نحو أهدافنا".

وأعرب أردوغان عن امتنانه لكل فرد من أفراد الأمة التركية الذين وقفوا دائماً إلى جانب كفاح حزب العدالة والتنمية لخدمة تركيا.