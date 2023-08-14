سياسة
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أردوغان بذكرى تأسيس العدالة والتنمية: عازمون على تحقيق أهدافنا رغم التحديات
قال الرئيس التركي أردوغان إنّ حكومته مستمرة في العمل الجاد لتحقيق "رفاهية الشعب رغم التحديات"، معرباً عن امتنانه للأمة التركية التي وقفت دائماً إلى جانب كفاح الحزب لخدمة تركيا، مع الدعم الذي قدمه المواطنون في صندوق الاقتراع منذ اليوم الأول.
أردوغان بذكرى تأسيس العدالة والتنمية: عازمون على تحقيق أهدافنا رغم التحديات
الرئيس التركي أردوغان في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. / صورة: AA
14 أغسطس 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ حكومته مستمرة في العمل الجاد لتحقيق "رفاهية الشعب رغم التحديات".

جاء ذلك في كلمة مسجلة اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس حزب العدالة والتنمية التركي الذي يترأسه أردوغان.

وأضاف أردوغان أنه على مدار 21 عاماً من تاريخ حزب العدالة والتنمية البالغ 22 عاماً في السلطة حقق أعمالاً وخدمات من شأنها أن تجعل "كل شبر من أرض هذا البلد خصبة"، مؤكداً عزمهم على المضيّ قُدماً في سبيل تحقيق الأهداف رغم التحديات.

وقال: "هذا هو أهم سبب وراء النجاح الذي حققناه في الانتخابات. نحن ندرك أن غلاء المعيشة بسبب آثار الأزمات العالمية في بلادنا طغى على أمّتنا في الآونة الأخيرة".

وتطرّق أردوغان إلى الزلازل التي حدثت في مطلع العام الجاري قائلاً: "نواجه عبئاً قدره 104 مليارات دولار لإعادة إعمار مدننا المتضررة من زلازل 6 فبراير/شباط. وبينما نتغلب على هذا العبء الثقيل، لن نتجاهل حقوق أي شخص، ولن نترك توقعات أحد دون إجابة".

وأفاد أردوغان بأن حكومته تعمل على "بناء مدن مدمرة من جهة، والتغلب على تكلفة المعيشة من جهة أخرى، والسير بعزم نحو أهدافنا".

وأعرب أردوغان عن امتنانه لكل فرد من أفراد الأمة التركية الذين وقفوا دائماً إلى جانب كفاح حزب العدالة والتنمية لخدمة تركيا.

مصدر:TRT عربي
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