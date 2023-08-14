سياسة
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البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة بتاريخه و"الدعم السريع" متعطشة للسلطة
ألقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، كلمة متلفزة في عيد القوات المسلحة السودانية التاسع والستين، اتهم فيها قوات "الدعم السريع" بالكذب والطمع وقيادة أكبر مؤامرة على السودان بتاريخه الحديث، مؤكداً أن الجيش سيحتفل قريباً بالنصر.
البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة بتاريخه و"الدعم السريع" متعطشة للسلطة
البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث / صورة: الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية / Others
14 أغسطس 2023

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن بلاده "تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث"، وإن "قوات الدعم السريع متعطشة للسلطة".

جاء ذلك في خطاب متلفز للبرهان الاثنين بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية التاسع والستين، الموافق 14 أغسطس/آب من كل عام.

وأضاف: "نستقبل في هذا اليوم ذكرى سَوْدَنة قيادة قواتكم المسلحة في 14 أغسطس/آب 1945 وبلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شع بنا".

واتهم البرهان قوات الدعم السريع بـ"قيادة أكبر ظاهرة قامت على التضليل والكذب والخداع وتزييف الحقائق وشراء ذمم الناس"، موضحاً أنها "يستبدّ بها الطمع والتعطش للسلطة إلى الحدّ الذي فرض علينا هذه الحرب التي نخوضها مضطرّين".

في حين تدّعي "الدعم السريع" في أكثر من بيان أنها "تحارب من أجل الديمقراطية والمدنية"، على حد قولها.

وأشار رئيس مجلس السيادة إلى أن الجيش السوداني سيحتفل "قريباً جداً بالنصر المؤزَّر" على قوات الدعم السريع.

وأكّد البرهان أن القوات المسلحة السودانية تعمل "للوصول إلى صيغة سياسية مُحكَمة وعادلة ومقبولة تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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