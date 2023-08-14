سياسة
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بعد سلسلة أحداث عنف.. لبنان يرفع "الجاهزية الأمنية" ويواصل التحقيقات
قررت وزارة الداخلية اللبنانية، رفع "الجاهزية الأمنية" في عموم البلاد. فيما تستمر التحقيقات في أحداث عنف واضطرابات أمنية شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
بعد سلسلة أحداث عنف.. لبنان يرفع "الجاهزية الأمنية" ويواصل التحقيقات
وزير الداخلية اللبناني: التحقيقات بملف مخيم عين الحلوة مستمرة والمساعي قائمة لضبط الوضع والاستمرار بالتهدئة / صورة: AA
14 أغسطس 2023

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، الاثنين، رفع حالة "الجاهزية الأمنية" في عموم البلاد، بعد أحداث عنف متفرقة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما حصل من أحداث مازال "مدار تحقيقات جارية وفق الأصول".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المولوي بعد ترؤسه اجتماع مجلس الأمن المركزي في بيروت، عقب ثلاثة أحداث أمنية شغلت الرأي العام خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأكد المولوي "رفع الجهوزية الأمنية التامة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين"، مشدداً على أن "ما حصل من أحداث هو مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول عند السلطات الأمنية، تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار".

ويُقصد بـ"رفع الجاهزية الأمنية" تشديد إجراءات الأمن كزيادة نقاط التفتيش المفاجئة في الطرق وتكثيف الدوريات الأمنية.

وقال المولوي: "لا شيء يعلو فوق القانون، والتحقيقات بملف مخيم عين الحلوة (للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي البلاد) مستمرة والمساعي قائمة لضبط الوضع والاستمرار بالتهدئة، ولن نسمح بأن تكون المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في كل المناطق اللبنانية".

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة "فتح"، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تشرف على تنفيذه لجنة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك".

وأسفرت الاشتباكات عن 12 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً في المخيم الذي تأسس عام 1948، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجّل حسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفاً.

وتعليقاً على أحداث بلدة الكحالة ذات الغالبية المسيحية شرقي بيروت، قال المولوي: "سمعنا تصريحات تُذكّرنا بالحرب ونؤكد ضرورة خطاب الدعوة للعيش المشترك وتثبيت السلم الأهلي".

وفي 9 أغسطس/آب الجاري، اندلعت اشتباكات على طريق بلدة الكحالة، عقب انقلاب شاحنة تابعة لـ"حزب الله" تحمل ذخيرة، ما أسفر عن سقوط قتيلين، أحدهما عضو في "حزب الله"، والثاني مواطن من منطقة الكحالة.

وأشاد المولوي بـ"حكمة القيادات العسكرية في الجيش والقوى الأمنية التي تصرّفت بطريقة حمت المواطنين والسلم الأهلي".

وحول أحداث بلدة "عين إبل" جنوبي البلاد، قال المولوي إن "التحقيقات مستمرة، ونشدد على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون"، موضحاً أن "المعلومات تشير إلى عدم وجود أي خلفية حزبية".

وفي 2 أغسطس/آب الحالي، توفي إلياس الحصروني (71 عاماً)، وهو مسؤول سابق في حزب "القوات"، في حادث سير في منطقة بعيدة عن منازل بلدة عين إبل ذات الأغلبية المسيحية، وتبيّن لاحقاً أنه "خُطف وقُتل"، حسب عائلته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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