أفادت قناة الإخبارية السعودية، الاثنين، بأن نادي الهلال السعودي أتم صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت القناة الحكومية السعودية أن نادي الهلال لكرة القدم اتفق بشكل رسمي مع النجم البرازيلي نيمار في صفقة انتقال "قياسية".

وحسب القناة، سيرتدي اللاعب نيمار الرقم 10 مع فريقه الجديد الهلال.

وكانت شبكة "غلوبو" البرازيلية ذكرت أن الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مع باريس صباح الاثنين بشأن صفقة نيمار.

فيما قالت شبكة أخبار "ذا أثليتك" إن نيمار خضع للكشف الطبي، الاثنين، مع الهلال السعودي.

وكانت تقارير ذكرت أن الهلال سيضم نيمار مقابل 100 مليون يورو يحصل عليها باريس سان جيرمان، ليكون انتقاله أغلى صفقة بالتاريخ خارج الأندية الأوروبية.

ومن المنتظر أن يحصل نيمار على راتب يبلغ 320 مليون يورو مع الهلال خلال عقده الذي يمتد لموسمين، وفق الإعلان الرسمي.

ومع انتقاله إلى السعودية ينهي نيمار مسيرة امتدت 10 سنوات في الملاعب الأوروبية، بواقع 6 مواسم مع باريس سان جيرمان، وقبلها 4 مع برشلونة الإسباني.