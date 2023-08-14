أكدت قمة عربية ثلاثية عُقدت في مدينة العلمين المصرية، الاثنين، أهمية حلّ القضية الفلسطينية وتحقيق السلام كضرورة إقليمية ودولية.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عقب اجتماع قادة دول مصر والأردن وفلسطين.

وشدد القادة، وفق البيان، على "وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المبرمة مع الجانب الفلسطيني".

كما دعوا إسرائيل إلى ضرورة احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات الأخرى.

وأدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى.

وأعربوا عن عزمهم على الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة.

واتفقوا على الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الملك عبد الله الثاني إلى العلمين لعقد قمة تجمعه بالرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس الذي وصل إلى المدينة الأحد.

وتُعدّ القمة بين القادة الثلاثة الثانية لهم خلال العام الجاري.