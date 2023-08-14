تلقى وجبات البيتزا المحضرة على نار الحطب في قرى سريانية بولاية ماردين جنوب شرق تركيا إقبالاً من الزوار القادمين من داخل البلاد وخارجها.

ويواصل أبناء الطائفة السريانية حياتهم ببيوتهم الحجرية التي بنوها بالقرى التي عادوا إليها على جبل باغوك، بعد غربتهم لأعوام طويلة بسبب الإرهاب بالمنطقة.

وتوجد 4 مطاعم بيتزا يديرها السريان في قريتي ألبيندي ويميشلي الواقعتين بقضاء مديات، وقرية أوتشكوي في قضاء نصيبين في الولاية.

وتحظى البيتزا المحضرة بمنتجات محلية على نار الحطب، بإعجاب الزوار القادمين للمنطقة.

يقول مختار قرية ألبيندي، عزيز دمير، إنه اعتباراً من عام 2006 عاد نحو 12 عائلة إلى القرية التي ظلت مهجورة لفترة، ويقطنها حالياً قرابة 15 عائلة، مشيراً إلى أن القرية تزداد ازدحاماً في الصيف.

وقال دمير، وهو صاحب مطعم بيتزا، إنه عاش نحو 20 عاماً في سويسرا.

وأشار دمير إلى إن الإقبال على البيتزا "جيد جداً" رغم أن أهالي المنطقة عادةً ما يفضلون مأكولات اللحوم مثل الكباب.

ولفت إلى أن البيتزا التي يُعدّونها من منتجات محلية في الفرن الحجري لها "مذاق خاص"، وأنها تجذب اهتمام السياح، حتى إنها باتت تسمى "البيتزا السريانية".

وقال أندرياس أونال، القادم من السويد لقضاء عطلته في المنطقة، إنه أراد على الفور تذوق البيتزا عندما علم بوجود مطعم بيتزا في ألبيندي، معرباً عن إعجابه بطعمها.

بدوره قال موريس دال، مالك مطعم في قرية أوتشكوي، إنه عمل في مجال البيتزا لمدة 24 عاماً في ألمانيا التي هاجر إليها قبل 40 عاماً.

وأوضح أنه عاد قبل نحو عامين وفتح مطعماً للبيتزا، وأكد أن مأكولاته تنال إعجاب الزبائن من الزوار المحليين والأجانب.