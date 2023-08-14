سياسة
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أعادتهم اليونان قسراً.. تركيا تُنقذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل إزمير
أنقذ خفر السواحل التركي، قبالة سواحل إزمير، عشرات المهاجرين غير النظاميين، الذين دفعتهم السلطات اليونانية إلى المياه التركية قسراً.
أعادتهم اليونان قسراً.. تركيا تُنقذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل إزمير
خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل إزمير / صورة: AA
14 أغسطس 2023

شهدت ولاية إزمير، غربي تركيا، ضبط وإنقاذ عشرات المهاجرين غير النظاميين ممن دفعتهم السلطات اليونانية إلى المياه التركية، وآخرين كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا بطرق غير قانونية.

وضبطت قوات الدرك (الجندرما) 21 مهاجراً غير نظامي، في منطقة "جشمه".

في سياق متصل، أنقذ خفر السواحل التركي 45 مهاجراً غير نظامي ممن دفعتهم اليونان إلى المياه الإقليمية التركية.

وذكر بيان لخفر السواحل التركي أن عناصره أنقذت المهاجرين الـ45 قبالة سواحل منطقة "سفري حصار"، وقد كانوا على متن قارب مطاطي.

كما ضبط خفر السواحل التركي 67 مهاجراً غير نظامي، كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا بطرق غير قانونية.

وأُحيل جميع المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في إزمير، لاستكمال إجراءاتهم القانونية.

وعلى الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية، تُعيد اليونان سنوياً عشرات آلاف اللاجئين قسراً نحو المياه التركية وتتركهم لمصيرهم في عرض البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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