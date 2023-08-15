سياسة
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الهند.. مصرع 41 شخصاً وفقدان 13 نتيجة هطول أمطار غزيرة في هيمالايا
لقي ما يزيد على 40 شخصاً مصرعهم، وفُقد 13 آخرون نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة وحوادث الطرق في ولاية هيماشال براديش الجبلية شمالي الهند.
الهند.. مصرع 41 شخصاً وفقدان 13 نتيجة هطول أمطار غزيرة في هيمالايا
مصرع نحو 41 شخصاً جراء هطول أمطار غزيرة في هيمالايا الهندية / صورة: AA
15 أغسطس 2023

أعلنت إدارة الكوارث بولاية هيماشال براديش الجبلية شمالي الهند، مصرع 41 شخصاً على الأقل في حوادث متعددة مرتبطة بالأمطار خلال اليوم الماضي.

وأكد برافين بهاردواج مسؤول إدارة الكوارث: "لدينا تقارير تؤكد مصرع 41 شخصاً وفقدان 13 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف بهاردواج أن "الوفيات وقعت بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة وحوادث الطرق".

بذلك ارتفع عدد القتلى بسبب الأمطار الموسمية في ولاية هيماشال منذ يونيو/حزيران من العام الجاري إلى 283، وفقاً لإدارة الكوارث بالولاية.

و​​في وقت سابق قال سوخفيندر سينغ سوخو، رئيس وزراء الولاية، في تصريح صحفي، إن 7 أشخاص لقوا حتفهم في حادثة بقرية جادون في منطقة سولان بالولاية.

وفي حادثة أخرى قال سينغ إن انهياراً أرضياً مأساوياً بالقرب من معبد في شيملا عاصمة الولاية خلّف تسعة قتلى.

وكشف أن "تقارير تؤكد حدوث انفجارات وانهيارات أرضية ظهرت من أجزاء مختلفة من الولاية، ما أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات".

وحثّ المواطنين على تجنُّب المناطق المعرضة للانزلاق، والابتعاد عن المسطحات المائية".

كانت لقطات تليفزيونية أظهرت عدة طرق مسدودة، وتدفق المياه، وجسوراً ومنازل مدمرة، حيث كان رجال الإنقاذ منشغلين بأعمال الترميم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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