استُشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم عقبة جبر، الثلاثاء، بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر طبية.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر العناني: "شابّان في العشرينيات من العمر وصلا إلى المستشفى مصابَين بالرصاص الحيّ في الصدر وجرى الإعلان عن استشهادهما".

وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان، واستمر الاقتحام أقل من ساعة. ولم يتضح بعدُ ما إذا كان القتيلان مشاركَين في هذه الاشتباكات.

ولم يصدر بعدُ بيان عن الجيش الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على مدار الأشهُر الخمسة عشر الماضية مع تصعيد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية.

وعادةً ما يقتحم الجيش الإسرائيلي القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية لاعتقال ما يصفهم بالمطلوبين، وتندلع على إثرها مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين، تتطور في بعض المناطق إلى اشتباكات مسلحة.