شارك السفير السعودي لدى الأردن وفلسطين نايف بن بندر السديري صورة لافتتاح القنصلية السعودية في مدينة القدس تعود إلى عام 1947، بعد تعيينه سفيراً لدى الأردن وسفيراً غير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عامّاً للقدس.

وكتب السفير السعودي في تغريدة على منصة X: "بتوجيه من المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن عام 1947، رعى العم عبد العزيز بن أحمد السديري افتتاح القنصلية العامة السعودية في القدس (حي الشيخ جراح)".

وجاءت تغريدة السفير السديري بعد تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، تعهّد خلالها بعدم السماح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية في القدس الشرقية تابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال كوهين إنّ "السعوديين لم ينسّقوا معنا ولا يحتاجون إلى التنسيق معنا. لن نسمح بفتح أي ممثلية دبلوماسية للفلسطينيين بشكل فعليّ في القدس".

في السياق نفسه، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، بقرار المملكة العربية السعودية تعيين السفير نايف السديري سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عامّاً للمملكة في مدينة القدس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد رئيس الوزراء في مستهلّ جلسة الحكومة الفلسطينية أن " هذه الخطوة تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة في مواجهة إجراءات الاحتلال".

وتسلَّم مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، السبت، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري في مقر السفارة الفلسطينية في عمان، على أن تسلّم في وقت قريب إلى الرئيس الفلسطيني كما أوضحت وكالة وفا.

وهذه أول مرة تعيِّن فيها السعودية سفيراً لها لدى فلسطين وقنصلاً عامّاً في القدس، وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة لدى السلطة الفلسطينية.