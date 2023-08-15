سياسة
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ألمانيا.. تسجيل 258 جريمة ضد مسلمين ومقدسات إسلامية في النصف الأول من 2023
أظهرت إحصاءات متعلقة بالجرائم ذات الدوافع السياسية التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الألماني قبل نحو شهرين أن السلطات سجلت خلال عام 2022 أكثر من 610 جرائم ضد مسلمين. ومن ضمنها اعتداء على مسجد في هانوفر وإحراق محال تجارية.
ألمانيا.. تسجيل 258 جريمة ضد مسلمين ومقدسات إسلامية في النصف الأول من 2023
ألمانيا.. تسجيل 258 جريمة ضد مسلمين ومقدسات إسلامية في النصف الأول من 2023. / صورة: DPA
15 أغسطس 2023

سجلت السلطات الألمانية أكثر من 250 جريمة تتعلق بالإسلاموفوبيا خلال النصف الأول من عام 2023، إذ جرى إحصاء 258 جريمة ضد مسلمين ومساجد بحلول شهر يونيو/حزيران الماضي، وقع 134 منها في الربع الثاني من العام.

جاءت هذه المعلومات ضمن رد الحكومة الفيدرالية على طلب النائبة اليسارية بترا باو التي طلبت توضيحاً حول هذه الحوادث.

وتشير المعطيات إلى تضاعف الاعتداءات على المسلمين ومقدساتهم في ألمانيا مقارنة بالوقت ذاته في العام الماضي، إذ جرى إحصاء 100 جريمة في النصف الأول منه، ووقَف وراء غالبيتها متطرفون يمينيون، وأدت إلى إصابة 17 شخصاً.

لكن عام 2022 شهد في النصف الثاني عدداً كبيراً من الاعتداءات، وهو ما يثير تخوفات من وقوع مزيد منها خلال العام الجاري أيضاً.

وقالت النائبة بترا باو تعليقاً على الموضوع إنه "في ضوء التحريض الشديد من اليمين وتزايد التطبيع مع شعارات الإسلاموفوبيا في المعسكر المحافظ، ليس من المستغرب للأسف أن يشعر اليمينيون أكثر وأكثر بشرعية في أفعالهم".

وأوضحت أن "النقاشات العنصرية الوهمية" خلقت أجواء معادية.

وقالت: "يشعر الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون بتهديد متزايد. ينبغي ألا يستمر هذا على هذا النحو".

وأظهرت إحصاءات متعلقة بالجرائم ذات الدوافع السياسية التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الألماني قبل نحو شهرين أن السلطات سجلت خلال عام 2022 أكثر من 610 جرائم ضد مسلمين. ومن ضمنها اعتداء على مسجد في هانوفر وإحراق محال تجارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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