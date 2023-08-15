حققت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال يوليو/تموز الماضي 2801 عقار.

وحسب بيان هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء، ارتفعت مبيعات المساكن في جميع أنحاء تركيا بنسبة 16.7% في يوليو/تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 109 آلاف و548 عقاراً.

وتراجعت مبيعات الأجانب خلال الفترة المذكورة 28.9%، وبلغت 2801 عقار، لتبلغ حصتهم من بيع العقارات في تركيا 2.6%.

وأشار البيان إلى تصدُّر أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات للأجانب بواقع 998 عقاراً ثم إسطنبول بـ832 ومرسين بـ263 على التوالي.

وأكدت هيئة الإحصاء التركية أن الروس احتلوا المركز الأول بشراء 772 عقاراً، تلاهم الإيرانيون بـ272، فالعراقيون بـ204.