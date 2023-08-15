سياسة
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بيع 2801 عقار للأجانب في تركيا خلال يوليو 2023.. وأنطاليا تتصدر
أعلنت هيئة الإحصاء التركية بيع 2801 عقار للأجانب خلال يوليو/تموز 2023، مؤكدة أن الروس احتلوا المركز الأول، تلاهم الإيرانيون ثم العراقيون، مشيرة إلى تصدُّر أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات للأجانب.
بيع 2801 عقار للأجانب في تركيا خلال يوليو 2023.. وأنطاليا تتصدر
هيئة الإحصاء التركية: إجمالي المبيعات في تركيا خلال يوليو/تموز 109 آلاف و548 عقاراً. / صورة: AA
15 أغسطس 2023

حققت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال يوليو/تموز الماضي 2801 عقار.

وحسب بيان هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء، ارتفعت مبيعات المساكن في جميع أنحاء تركيا بنسبة 16.7% في يوليو/تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 109 آلاف و548 عقاراً.

وتراجعت مبيعات الأجانب خلال الفترة المذكورة 28.9%، وبلغت 2801 عقار، لتبلغ حصتهم من بيع العقارات في تركيا 2.6%.

وأشار البيان إلى تصدُّر أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات للأجانب بواقع 998 عقاراً ثم إسطنبول بـ832 ومرسين بـ263 على التوالي.

وأكدت هيئة الإحصاء التركية أن الروس احتلوا المركز الأول بشراء 772 عقاراً، تلاهم الإيرانيون بـ272، فالعراقيون بـ204.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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