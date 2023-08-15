سياسة
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وصفه بالأكثر فشلاً.. نجل نتنياهو يثير جدلاً بتهجُّمه على رئيس الأركان
أُثيرَ جدل واسع في إسرائيل إثر تهجُّم يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، على رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، واصفاً إياه برئيس الأركان الأكثر فشلاً.
وصفه بالأكثر فشلاً.. نجل نتنياهو يثير جدلاً بتهجُّمه على رئيس الأركان
يائير نتنياهو مع والده رئيس الوزراء الإسرائيلي/ صورة: وسائل التواصل / Others
15 أغسطس 2023

تَعرَّض يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، لانتقادات بعد أن شارك لمدة ساعة تدوينة وصفت رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بأنه "الأكثر فشلاً".

وأمس الاثنين أعاد نتنياهو الابن على حسابه في فيسبوك وتليغرام، نشر تدوينة للصحفي اليميني إيريز تدمر كتب فيها أن هاليفي "سيُذكر على أنه أكثر رئيس أركان فشلاً في تاريخ الجيش الإسرائيلي".

جاءت خطوة يائير بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هاليفي حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تداعيات تعليق مئات جنود وضباط الاحتياط الخدمة التطوعية في الجيش، ردّاً على إصرار الحكومة على تمرير التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وبعد الانتقادات التي تَعرَّض لها، شطب نتنياهو الابن الاثنين التدوينة، لكن تفاعلاتها استمرت.

وقال وزير الدفاع السابق بيني غانتس: "ليس الابن وحده هو الذي يسمح لنفسه بالهجوم، بل أيضاً وزراء في الحكومة الإسرائيلية يهاجمون المؤسسات التي يثقون بها هم أنفسهم".

وأضاف، في تغريدة مساء الاثنين: "هذا ضرر كبير للجيش الإسرائيلي، وعلى أي حال لأمن الدولة".

وأردف غانتس: "من واجب رئيس الوزراء عدم السماح بالهجمات على النظام العسكري، وسيفعل حسناً إذا وقف العملية التشريعية التي تضرّ بالجيش، وبدأ التركيز على احتياجاتنا الأمنية".

كما علق كل من الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية تامير هايمن، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإشادة بهاليفي.

وامتنع رئيس الوزراء عن إدانة ما فعله نجله، واكتفى بنشر تغريدة الاثنين، أشار فيها إلى أنه "يعمل مع هاليفي".

وكتب نتنياهو: "تواجه دولة إسرائيل تحديات كبيرة، وبصفتي رئيس وزراء، أعمل ليل نهار مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش وقوات الأمن، لضمان أمن إسرائيل في أي موقف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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