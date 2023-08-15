سياسة
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ليبيا.. استمرار الاشتباكات المسلحة وتعليق الدراسة في جامعة طرابلس
اندلعت مواجهات مسلحة في أحياء بالعاصمة الليبية طرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، واللواء (444) التابع لحكومة الوحدة. وأفادت مصادر في مطار معيتيقة بأن جميع الرحلات من المطار وإليه حُوّلَت إلى مصراتة.
ليبيا.. استمرار الاشتباكات المسلحة وتعليق الدراسة في جامعة طرابلس
ليبيا / صورة: AFP
15 أغسطس 2023

تستمر المواجهات المسلحة التي اندلعت الاثنين، في ليبيا بين قوتين أمنيتين في طرابلس، وفقاً لتصريحات مسؤول ليبي الثلاثاء.

وقال متحدث جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن "المواجهات المسلحة مستمرة، بخاصة في طريق الشوك ومدخل عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس".

في سياق متصل، علّقت جامعة طرابلس الاثنين، الدراسة والامتحانات والعمل الإداري، ابتداءً من الثلاثاء، جراء الاشتباكات المسلحة في العاصمة.

وقالت الجامعة في بيان نُشر على صحفتها على فيسبوك: "تُعلِمكم رئاسة جامعة طرابلس بتعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري ليوم غد الثلاثاء".

في هذا الصدد صرّح الناطق باسم مطار مصراتة الدولي سليمان الجهيمي، لقناة "ليبيا الأحرار"، بأن "عدداً من شركات الطيران نقل طائراته من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس إلى مطار مصراتة كإجراء احترازي نتيجة لتوترات أمنية بالعاصمة طرابلس".

في وقت سابق وبعد اندلاع الاشتباكات، قالت وسائل إعلام محلية ومصدر في اللواء 444 إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب احتجز محمود حمزة قائد اللواء 444 الذي يسيطر على جزء كبير من طرابلس في مطار معيتيقة.

وأفادت مصادر في مطار معيتيقة بأن جميع الرحلات من المطار وإليه حُوّلت إلى مصراتة، على بعد 180 كيلومتراً إلى الشرق.

ومساء الاثنين قال مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن "مواجهات مسلحة اندلعت في أحياء بطرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، واللواء 444 التابع لحكومة الوحدة.

وفي 28 مايو/أيار الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء 444 على خلفية اعتقال الأول أحد القادة التابعين للثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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