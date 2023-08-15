سياسة
3 دقيقة قراءة
ينافس "هاربون" الأمريكي.. تركيا تقتني صواريخ "ATMACA" المضادة للسفن
وقَّعت البحرية التركية عقداً جديداً مع شركتي "روكستان" و"STM" لشراء صواريخ "ATMCA" المضادة للسفن، التي تنافس صواريخ "هاربون" الأمريكية وتتفوق عليها في بعض الخصائص.
ينافس "هاربون" الأمريكي.. تركيا تقتني صواريخ "ATMACA" المضادة للسفن
وقّعت شركتا "روكستان" و"STM" للصناعات الدفاعية اتفاقاً لتزويد 11 منصة بحرية تديرها البحرية التركية بصواريخ "ATMACA" المضادة للسفن / صورة: AA
15 أغسطس 2023

شهدت الفترة الماضية توقيع شركتي "روكستان" و"STM" للصناعات الدفاعية اتفاقاً لتزويد 11 منصة بحرية تديرها القوات البحرية التركية بصواريخ "ATMACA" المضادة للسفن.

وتنبع أهمية الاتفاقية والصواريخ المضادة للسفن من الدور المهم الذي تؤديه البحرية التركية في حفظ أمن تركيا التي تحيط بها البحار من جهاتها الثلاث، وخلال الفترة الماضية طوَّرت تركيا مفهوم "الوطن الأزرق" كعقيدة بحرية لحفظ أمنها القومي في المجال البحري.

وحفظ الأمن القومي التركي في المجال البحري، دفع باتجاه تطوير البحرية التركية وتزويدها بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات، وفي هذا الإطار لعبت الصناعات المحلية دوراً رائداً ليس فقط في تزويد البحرية باحتياجاتها، بل توفير مليارات الدولارات على تركيا كانت ستنفقها على هذه الأسلحة.

وفي هذا السياق يصف الباحث والمختص في الصناعات الدفاعية أنيل شاهين، الاتفاقية الموقَّعة بأنها " مؤشر على التغير" الذي تعيشه البحرية التركية، التي ذهبت لهذه الاتفاقية بعد أن أدركت الخصائص والميزات التي يتمتع بها الصاروخ.

لكنه أشار إلى أن مخازن البحرية التركية ما زالت تضم صواريخ "هاربون" الأمريكية المضاد للسفن، وهو أمر يعني أن تحميل جميع السفن الحربية التركية بصواريخ "ATMCA" غير ممكن حالياً، لكنه سيكون متاحاً في الفترة المقبلة.

ويوضح شاهين أن ميزات الصاروخ "ATMACA" تتفوق على نظيره الأمريكي "هاربون"، ففي حين أن مدى الصاروخ الأمريكي يصل إلى 140 كيلومتراً، يصل مدى الصاروخ التركي إلى 250 كيلومتراً.

بالإضافة إلى ذلك يتميز بخصائص تكنولوجية تساعده على تجاوز الدفاعات الجوية والحيلولة دون تدميره. وفي حين تتميز صواريخ "هاربون" الأمريكية بتقنية "ملاصقة سطح البحر"، فبعد انطلاق الصاروخ فإنه يطير على ارتفاعات منخفضة جداً، لا تتجاوز 2-3 أمتار فوق سطح الماء.

أما صواريخ "ATMACA" فإنها تتميز بتقنية "ملاصقة سطح البحر الفائقة" التي تتيح لها التحليق على ارتفاعات أكثر انخفاضاً، ما يجعل كشفه وتدميره امراً بالغ الصعوبة.

ويلفت شاهين الانتباه إلى أن هذا النوع من الصواريخ يواجه تحديات أخرى في غاية الأهمية، على رأسها إمكانية أن يتعرض الصاروخ للتيه، لذلك يجري العمل على تطوير رادار مزوَّد بتقنية الأشعة تحت الحمراء للمساعدة في اكتشاف الأهداف والحيلولة دون تضليل الصاروخ، كما يجري تطوير قابلية إطلاق صاروخ "ATMCA" من الغواصات والطائرات.

ووفق شاهين، من المتوقع أن يُعلَن في الفترة المقبلة تصدير صواريخ "ATMCA" إلى خارج تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us