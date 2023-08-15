تعقد منظمة "يونسكو"، في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً مرتقباً في سبتمبر/أيلول، تستعد فيه مدينة غورديون التركية لدخول قائمة التراث العالمي.

وقبيل الاجتماع بفترة قصيرة، سُرِّعت أنشطة الترويج للمدينة القديمة -إحدى مدن التراث التاريخي والثقافي التركي- بمنطقة بولاتلي بالعاصمة أنقرة.

وفي هذا الصدد، نظّمت غرفة التجارة في أنقرة فعالية بمتحف غورديون، حضرها سياسيون وبيروقراطيون وممثلو منظمات غير حكومية ومؤرخون.

وحضر الفعالية والي أنقرة واصب شاهين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي، ورئيس غرفة تجارة أنقرة غورسل باران، ورئيس بلدية بولاتلي مورسل يلدزقايا، والكثير من الضيوف.

كما تلقّى الحاضرون الذين زاروا المتحف قبل الفعالية، معلومات من مدير متحف حضارات الأناضول يوسف كيراش، حول القطع الأثرية الموجودة فيه.