سياسة
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بريطانيا.. زيادة الأجور وارتفاع قياسي بمعدل البطالة
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2% خلال 3 أشهر، مخالفاً بذلك توقعات الأسواق. كما سجل متوسط الأجور زيادة بنحو 8.2%.
بريطانيا.. زيادة الأجور وارتفاع قياسي بمعدل البطالة
زيادة الأجور وارتفاع قياسي في معدل البطالة / Others
15 أغسطس 2023

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي إلى 4.2%، عند أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بأعلى من توقعات الأسواق.

وسبق للأسواق أن قدرت استقرار معدل البطالة عند 4% من دون تغيير عن مستويات الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/أيار 2023.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني (حكومي) في بيان، إلى ارتفاع متوسط الأجور ببريطانيا باستثناء المكافآت، 8.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو على أساس سنوي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى تسجيله زيادة بنحو 7.3%.

وزاد عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بنحو 29 ألف طلب خلال يوليو/تموز 2023، وهو أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى تسجيلها ارتفاعاً بـ19.6 ألف طلب.

وانخفض عدد الأشخاص العاملين بمقدار 66 ألفاً، وامتدت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2021.

كان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة 13 مرة على التوالي، إلى المستوى الحالي البالغ 5% في محاولة لتخفيف التضخم المرتفع.

على حين تأثر الاقتصاد البريطاني بإضرابات نقابات الخدمة المدنية وانخفاض استهلاك الطاقة، لكن عوضهما النمو في مجالات مثل البناء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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