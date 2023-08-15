سياسة
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"رداً على جرائم العدو".. مجموعة فلسطينية تقصف مستوطنة بالضفة وتتوعد بالمزيد
أعلنت "كتيبة العياش - غرب جنين" إطلاقها صاروخاً محلي الصنع من طراز قسام 1 تجاه مستوطنة شاكيد الإسرائيلية غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، متوعدةً تل أبيب بالمزيد. بينما لم يصدر على الفور تعليق إسرائيلي بشأن إطلاق هذا الصاروخ.
"رداً على جرائم العدو".. مجموعة فلسطينية تقصف مستوطنة بالضفة وتتوعد بالمزيد
مجموعة فلسطينية تعلن إطلاق صاروخ على مستوطنة "شاكيد" غرب جنين - أرشيفية / صورة: AA
15 أغسطس 2023

أعلنت مجموعة فلسطينية، الثلاثاء، إطلاقها صاروخاً محلي الصنع تجاه مستوطنة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت "كتيبة العياش ـ غرب جنين" على قناتها في تليغرام، إن عناصرها قصفوا "مستوطنة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام 1".

وبينت أن القصف يأتي "رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأراً لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمراراً لعملية الإعداد والتطوير المستمر".

وأضافت: "رغم الظروف الأمنية المعقدة وقلة الإمكانيات والتضييقات الأمنية الكبيرة فإننا في كتيبة العياش مستمرون بإذن الله في طريقنا".

ونشرت الكتيبة مقطع فيديو للصاروخ قبيل إطلاقه، وقالت: نعتذر لعدم تصوير إطلاق الصاروخ بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة".

وظهرت في الفيديو لوحة مكتوب عليها بخط اليد إضافة إلى اليوم والتاريخ بالهجري والميلادي "كتيبة العياش، قصف مغتصبة شاكيد في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام 1، الضفة درع القدس، والقادم أعظم".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكتيبة إطلاق صواريخ تجاه المستوطنة ذاتها، وتبنت عدة عمليات إطلاق صواريخ منذ مايو/أيار الماضي.

واشتقت الكتيبة اسمها من اسم عائلة يحيى عياش، القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في الضفة الغربية الذي اغتالته إسرائيل في 1996 بعد اتهامه بالمسؤولية عن عدة عمليات تفجير استهدفتها.

بينما لم يصدر على الفور تعليق إسرائيلي بشأن إطلاق هذا الصاروخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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