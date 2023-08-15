وقّع مجلس التعليم العالي التركي مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك"، بروتوكول تعاون يستهدف الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأقيمت مراسم توقيع بروتوكول التعاون في مجلس التعليم العالي التركي بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، بمشاركة المديرة العامة لـ"سيسرك" زهراء زمرد سلجوق، ورئيس مجلس التعليم العالي التركي أرول أوزوار.

وفي كلمة له قال أوزوار إن بروتوكول التعاون سيقدم إسهامات جليلة لرأس المال البشري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأفاد بأن مجلس التعليم العالي يولي أهمية كبيرة للتعاون بين مختلف الدول مع تركيا التي تعتبر جسراً بين القارات.

وأكد أهمية تدويل التعليم العالي وبيَّن أن تركيا باتت مركز جذب للطلاب الدوليين في السنوات الأخيرة، وأنها تحتضن أكثر من 300 ألف طالب قدموا من 195 بلداً.

وأضاف: "ستعزز الاتفاقية التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، كما تهدف في الوقت نفسه إلى تطوير الموارد البشرية وزيادة المهارات من خلال تنظيم برامج تدريبية بمجالات مختارة تناسب احتياجات وأهداف التنمية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وأعرب رئيس المجلس عن اعتقاده بأن بروتوكول التعاون سيمكّن دول منظمة التعاون الإسلامي من اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وإنتاجية في جهودها التنموية.

وأوضح أن بروتوكول التعاون سيقدم من خلال "سيسرك" فرصة لطلاب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون للدراسة والتعاون بالجامعات التركية، ما سيزيد من رأس المال البشري المؤهل الذي سيسهم في تنمية الدول الإسلامية.

بدورها شددت سلجوق على الأهمية الكبيرة التي يحملها بروتوكول التعاون، مبينة أن 87% من الطلاب الموجودين في تركيا الذين يزيد عددهم على 300 ألف، قادمون من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأعربت عن اعتقادها بأن البروتوكول سيعزز التعاون بين "سيسرك" ومجلس التعليم العالي التركي، وسيسهم في نقل التراكم المعرفي والتجربة التركية إلى البلدان الأخرى في المنظمة.