هطلت أمطار غزيرة على جزيرة هونشو الواقعة غرب اليابان، بعد ما وصلت إليها العاصفة المدارية لان صباح الثلاثاء، متسببةً بارتفاع منسوب الأنهار، وأثارت مخاوف من حدوث انزلاقات أرضية.

بعد خفضها من إعصار إلى عاصفة، وصلت لان من المحيط الهادئ قرابة الـ5 صباحاً (20:00 ت.غ) مصحوبةً برياح عاتية عصفت بأوساكا وكوبي، المركزين التجاريين، في طريقها نحو الشمال.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) "تجاوز إجمالي هطل الأمطار بالفعل معدل هطل الأمطار الشهري المعتاد لشهر أغسطس/آب في بعض الأماكن" في المناطق الوسطى والغربية.

ودعت الوكالة في بيان السكان إلى الحذر "من الأمطار الغزيرة... والرياح العاتية".

أعيد التيار الكهربائي إلى معظم أنحاء سبع مناطق متضررة مع بقاء نحو 15 ألف منزل من دون كهرباء حتى بعد ظهر الثلاثاء، وفق الشركة.

وجرفت الأمطار جزءاً من جسر للمشاة في كيوتو، وأدى الحطام المتطاير إلى توقف قطارات الركاب المحلية.

وكانت السلطات علقت رحلات القطارات السريعة ومئات الرحلات الجوية ولا سيما تلك المتوجهة أو المغادرة من أوساكا.

أفادت وكالة أنباء كيودو أن نحو 650 شخصاً أجبروا على البقاء ليلاً في مطار كانساي الواقع على جزيرة اصطناعية في خليج أوساكا، بعد أن قطعت العاصفة الطرق وخطوط السكك الحديد.

وأصدرت الحكومات المحلية تعليمات إخلاء غير إلزامية لأكثر من 237 ألف شخص وبخاصة في واكاياما وكيوتو والعاصمة القديمة نارا.

وطلبت بلدة في منطقة هيوغو من سكانها البالغ عددهم قرابة 16 ألف نسمة الانتقال إلى أماكن أعلى بسبب فيضان أحد الأنهار.

يتوقع أن تتجه العاصفة بنهاية يوم الثلاثاء إلى بحر اليابان وأن تجتاح الساحل وتضرب فلاديفوستوك والشرق الأقصى الروسي.