أكدت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام إنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجراً (02:00ت.غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية مسيَّرة... في منطقة كالوغا".

وأضافت أن "كل المسيّرات رُصدَت ودُمّرَت في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة إلى أن الحادثة لم تؤدِّ إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وكشف الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تليغرام أن المسيّرات أُسقطَت "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كم جنوب غرب موسكو.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصاً تلك التي تستهدف العاصمة.

وهي المرة الخامسة على الأقلّ التي تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من أغسطس/آب والسابع منه، إضافة إلى يومَي الخميس والسبت الماضيين.

روسيا تهاجم ميناءً أوكرانياً

على جانب آخر قال سلاح الجو الأوكراني إن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصبّ نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.

وطلب أوليه كيبر حاكم أوديسا الجنوبية، من سكان منطقة ميناء إسماعيل الاحتماء بالمخابئ في نحو الساعة 1:30 صباحاً (22:30 بتوقيت غرينتش) قبل إلغاء الإنذار من الغارة الجوية بعد ساعة.

وكانت مواني الدانوب الأوكرانية منفذاً لربع صادرات الحبوب تقريباً قبل انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، مع إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لشحنها إلى هناك.

وأدّى هجوم روسي على ميناء إسماعيل إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوائل أغسطس/آب.