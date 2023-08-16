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ليبيا.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 27 وفصائل تعلن وقف القتال
قُتل 27 شخصاً بالعاصمة الليبية طرابلس، في أسوأ أحداث عنف تشهدها البلاد خلال هذا العام، جراء اشتباكات بين فصيلين مسلحين، قبل هدوء القتال إثر إطلاق أحد الفصيلين سراح قائد الجانب الآخر.
ليبيا.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 27 وفصائل تعلن وقف القتال
الدخان يتصاعد وسط اشتباكات بين الفصائل المسلحة في طرابلس / صورة: Reuters
16 أغسطس 2023

شهدت العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء أسوأ أحداث عنف هذا العام، عندما اندلعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين، لكن القتال الدامي هدأ بعدما أطلق أحد الفصيلين سراح قائد الجانب الآخر.

وذكر مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس أن 27 شخصاً قُتلوا وأُصيبَ أكثر من 100 في أعمال العنف، دون أن تذكر ما إذا كان الرقم يشمل كلاً من المقاتلين والمدنيين.

وبدأ القتال في وقت متأخر من مساء الاثنين بعد احتجاز قوة الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار معيتيقة الرئيسي بطرابلس، محمود حمزة قائد اللواء 444، في أثناء محاولته السفر. واستمر القتال حتى مساء الثلاثاء.

وتوقفت الاشتباكات بعد اتفاق قضى بتسليم قوة الردع الخاصة حمزة لجهاز دعم الاستقرار وعودة المقاتلين إلى قواعدهم، حسبما أعلن شيوخ المدينة الذين تفاوضوا على الاتفاق عبر شاشات التليفزيون.

وأعلن متحدث حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، في تصريح لوكالة الأناضول، اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة "سوق الجمعة" بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر "اللواء 444" إلى جهة محايدة.

وكان وزير الداخلية بحكومة "الوحدة الوطنية" عماد الطرابلسي، أعلن عن تشكيل غرفة أمنية تعمل على فض الاشتباكات، ونشر عناصر أمنية من الشرطة لضمان الأمن، وإرساء خطط التأمين والحماية.

وقوة الردع الخاصة هي أحد الفصائل المسلحة الرئيسية في طرابلس منذ سنوات، وتسيطر على منطقة معيتيقة والمنطقة الساحلية المحيطة بها بما في ذلك جزء من الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الشرق.

أما اللواء 444 فيسيطر على قطاعات كبيرة من العاصمة ومناطق إلى الجنوب من طرابلس. ولعب حمزة، وهو ضابط سابق في قوة الردع الخاصة، دوراً رئيسياً في التوسط لإنهاء ال توتر بين فصائل مسلحة أخرى.

ووضعت الاشتباكات بين الفصيلين نهاية للهدوء النسبي الذي دام شهوراً في طرابلس. وكان الفصيلان دعما حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال معارك قصيرة العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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