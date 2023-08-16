سياسة
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صور | حرائق هاواي تخلّف أكثر من 100 قتيل والسلطات تواصل البحث عن ضحايا
قُتل ما يزيد على مئة شخص جراء الحرائق التي تشهدها مدينة هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، في حين أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيزور  المدينة برفقة زوجته جيل في أقرب وقت ممكن.
صور | حرائق هاواي تخلّف أكثر من 100 قتيل والسلطات تواصل البحث عن ضحايا
منظر لبقايا مبنى بعد تدميره خلال حرائق الغابات في كولا بجزيرة ماوي في هاواي / صورة: Reuters
16 أغسطس 2023

تخطّت حصيلة ضحايا حرائق هاواي، وهي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، 100 قتيل، على ما أعلنت الثلاثاء السلطات التي تواصل البحث عن الضحايا وباتت تتوافر لها مشرحة متنقلة في جزيرة ماوي.

وذكر حاكم الأرخبيل جوش غرين عبر التلفزيون مساء الثلاثاء بأنه "قُتل حتى الآن 101 شخص. قلوبنا محطمة بسبب هذه الخسارة" البشرية.

وأكّد أن عمال الإغاثة الذين يبحثون بين أنقاض بلدة لاهاينا التي أتت عليها النيران بشكل شبه كامل، بمساعدة كلاب مدرَّبة، لم يغطوا إلا نحو ربع أراضي المنطقة، وما زالت أمامهم مساحة كبيرة لمسحها.

وتخشى السلطات ارتفاع عدد الضحايا كثيراً، بخاصة أنه لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين. وتمكّن بعض السكان من تحديد مواقع أقاربهم مع استعادة الاتصالات تدريجياً في ماوي.

ويستمر البحث عن الجثث في مدينة لاهاينا التي كان يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة قبل الكارثة. وكان الحريق هائلاً لدرجة أنه أذاب المعدن، كما دُمّر أكثر من ألفَي مبنى وأُحرق عديد من المنازل تماماً.

ودُعي أقارب المفقودين إلى الخضوع لاختبار الحمض النووي للمساعدة على التعرف على الجثث.

بايدن يزور المدينة في أقرب وقت

وبعد أسبوع من اندلاع الحرائق في ماوي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه سيزور هاواي برفقة زوجته جيل في أقرب وقت ممكن للاطّلاع على الأضرار ودعم الناجين.

وقال بايدن: "زوجتي جيل وأنا سنزور هاواي في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى حرصه على عدم "عرقلة" جهود الإغاثة.

ولم تُجدِ التحذيرات التي أطلقتها السلطات عبر الإذاعة والتليفزيون نفعاً لكثير من السكان المحرومين من الكهرباء وانعدام التغطية. وبقيت صفارات الإنذار صامتة.

تأتي حرائق ماوي عقب ظواهر مناخية قصوى أخرى في أمريكا الشمالية هذا الصيف، حيث لا تزال حرائق غابات مستعرة في أنحاء كندا.

وفي كاهولوي، على الساحل الشمالي للجزيرة، يُعِدّ عديد من الطهاة تسعة آلاف وجبة يومياً، بمساعدة فريق كبير من المتطوعين.

وقال الحاكم إن السلطات تنوي تأمين ألفَي مسكن في غرف فندقية أو مساكن خاصة لإيواء الناجين، ومن المرجح أن يستمر هذا البرنامج 36 أسبوعاً على الأقلّ.

ووفقاً للسلطات الفدرالية، ستستغرق إعادة الإعمار وقتاً طويلاً. وتُقدَّر كلفتها بنحو 5,52 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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