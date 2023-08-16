أعلنت الاستخبارات التركية الأربعاء، تحييد الإرهابي المدعو "سيردار سرحات" الملقب بـ"جلال بيردال"، المسمّى مسؤولاً في تنظيم PKK الإرهابي، وذلك في عملية أمنية في منطقة غارا شمالي العراق.

وتَورَّط الإرهابي "بيردال" في عدد من العمليات الإرهابية ضد أهداف تركية في منطقتَي الزاب وهاكورك، ونفّذ جزءاً من العمليات بنفسه، فيما أشرف على الجزء الآخر.

وتوصلت الاستخبارات التركية، بعد مراقبة العناصر الميدانية تحركات الإرهابي "بيردال"، إلى معلومات تفيد بالتقائه مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي من أجل حثّهم على التوجه إلى تركيا.

ونفّذ جهاز الاستخبارات التركي عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحييد الإرهابي المذكور برفقة عدد من الإرهابيين في منطقة غارا شمالي العراق.

والتحق بيردال بالتنظيم الإرهابي خلال سنوات دراسته الهندسة في الجامعة، ونشط في سوريا والعراق.

كما سبق له أن حصل على تدريبات على الأسلحة الثقيلة في هاكورك شماليّ العراق، وانتقل إلى منطقة الزاب حيث تولّى دوراً في العمليات اللوجستية والهجمات الإرهابية.