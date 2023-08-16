سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد المدعو "بيردال" المسمى "مسؤولاً" في PKK الإرهابي
حيّدَت الاستخبارات التركية الإرهابي المدعو جلال بيردال، في عملية أمنية دقيقة جرت شمال العراق، بعد ورود معلومات بتشجيع الإرهابي عناصر من التنظيم للعبور إلى تركيا.
الاستخبارات التركية تحيّد المدعو "بيردال" المسمى "مسؤولاً" في PKK الإرهابي
حيدت الاستخبارات التركية الإرهابي جلال بيردال في عملية أمنية دقيقة / صورة: AA
16 أغسطس 2023

أعلنت الاستخبارات التركية الأربعاء، تحييد الإرهابي المدعو "سيردار سرحات" الملقب بـ"جلال بيردال"، المسمّى مسؤولاً في تنظيم PKK الإرهابي، وذلك في عملية أمنية في منطقة غارا شمالي العراق.

وتَورَّط الإرهابي "بيردال" في عدد من العمليات الإرهابية ضد أهداف تركية في منطقتَي الزاب وهاكورك، ونفّذ جزءاً من العمليات بنفسه، فيما أشرف على الجزء الآخر.

وتوصلت الاستخبارات التركية، بعد مراقبة العناصر الميدانية تحركات الإرهابي "بيردال"، إلى معلومات تفيد بالتقائه مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي من أجل حثّهم على التوجه إلى تركيا.

ونفّذ جهاز الاستخبارات التركي عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تحييد الإرهابي المذكور برفقة عدد من الإرهابيين في منطقة غارا شمالي العراق.

والتحق بيردال بالتنظيم الإرهابي خلال سنوات دراسته الهندسة في الجامعة، ونشط في سوريا والعراق.

كما سبق له أن حصل على تدريبات على الأسلحة الثقيلة في هاكورك شماليّ العراق، وانتقل إلى منطقة الزاب حيث تولّى دوراً في العمليات اللوجستية والهجمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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