سياسة
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بعد ترسيم الحدود مع إسرائيل.. لبنان يعلن وصول باخرة تنقيب إلى البلوك 9
أعلن  وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 جنوبيّ البلاد على الحدود مع إسرائيل، في أول عملية منذ توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما.
بعد ترسيم الحدود مع إسرائيل.. لبنان يعلن وصول باخرة تنقيب إلى البلوك 9
بعد ترسيم الحدود مع إسرائيل.. لبنان يعلن وصول باخرة تنقيب إلى البلوك 9 / صورة: تويتر
16 أغسطس 2023

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية الأربعاء، وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 جنوبيّ البلاد على الحدود مع إسرائيل.

وكتب حمية على منصة "إكس": "للعلم، اليوم الأربعاء صباحاً، وصلت باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، إلى نقطة الحفر المحددة لها".

ولم يعلن الوزير اللبناني أي تفاصيل بشأن موعد الحفر الفعلي في منطقة الامتياز.

كان لبنان وقّع في فبراير/شباط 2018، عقداً مع ائتلاف شركات نفطية بقيادة "توتال إنرجيز" يضمّ كلّاً من "إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية، التي انسحبت في ما بعد، للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقّع لبنان وإسرائيل اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، دخول "شركة قطر للطاقة" شريكاً مع "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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