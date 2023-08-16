تتصدر الصناعات العسكرية التركية، تحديداً الطائرات المسيَّرة، اهتمام وسائل الاعلام الدولية والغربية، لما حقّقَته من تقدم ملحوظ في السنوات الماضية.

ونشرت صحيفة "فرانكفورت العامة" التي تتخذ من ألمانيا مقرّاً لها، تقريراً لفت فيه الكاتب أندريس ميهم الانتباه إلى أن المسيَّرات التركية تحظى بطلب كبير.

مشيراً إلى أنه عندما يتعلق الأمر "بالمسيرات، فإن تركيا أصبحت قوة تكنولوجية وعسكرية واقتصادية"، مؤكداً أن "الصناعات الدفاعية التركية أصبح أكثر نجاحاً من أي وقت مضى".

وركزت الصحيفة في تقريرها على مسيرات شركة بايكار، تحديداً أنظمة TB-2، والنجاح الذي حققته. وأضافت أن من أهمّ ما يميز المسيرات التركية أنها خضعت للاختبار في مختلف ساحات المعارك.

وأكد التحليل أن تطور الصناعات الدفاعية التركية لا يقتصر على أنظمة الطائرات المسيَّرة، بل يمتد إلى مجالات أخرى، وظهر ذلك بوضوح في معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF".

ويضيف المقال أنه "يشارك في المعرض 1500 شركة، 800 منها من خارج تركيا".