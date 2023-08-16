ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة لروسيا، في إطار مباحثات عن "تفاهم غير مكتوب" أوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.

وأشار التقرير، نقلاً عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطّلع على المحادثات، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة لروسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة.

وتتّهم أوكرانيا ودول غربية طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيرة، تحديداً أنظمة "شاهد-136" التي تستخدمها روسيا في قصف الأراضي الأوكرانية.

وسبق أن تحدثت واشنطن عن بدء إيران بناء مصانع لإنتاج المسيرات في روسيا، فيما فرضت دول غربية عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بهذه الأنظمة.

ونفى وزير الخارجية الإيراني انحياز بلاده لأي من الطرفين، قائلاً إن بلاده "لم ولن تقف إلى جانب أيّ من الطرفين في حرب أوكرانيا، منعاً لإطالة أمدها".

تأتي الأنباء في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تخفيف حدة التوتر وإحياء محادثات أوسع نطاقاً تتعلق ببرنامج إيران النووي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إنه سيرحّب بأي خطوات إيرانية لخفض تصعيد "تهديدها النووي المتنامي".

وذكرت الصحيفة أن تلك المناقشات جرَت إلى جانب مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل السجناء الأسبوع الماضي. وسمحت إيران لأربعة أمريكيين محتجَزين لديها بالانتقال من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية، وهناك محتجز أمريكي خامس رهن الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل.

قد تطلق إيران سراح خمسة أمريكيين معتقلين في إطار اتفاق لإلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وفقاً لمصادر إعلامية مختلفة.