شهدت مدينة بودروم بولاية موغلا التركية اجتماعاً لشركات تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لمناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية التركية-الأمريكية.

وأوضحت جمعية الشركات الأمريكية العاملة بتركيا في بيان الأربعاء أن علاقات البلدين دخلت حقبة جديدة مع زيادة الزيارات والاستثمارات والأنشطة التجارية.

وشدد البيان على وجوب بذل مزيد من الجهد لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين اللذين لهما تاريخ من التعاون يقارب 200 عام.

وأفرد البيان مساحة لتصريحات رئيس مجلس إدارة الجمعية طانقوت طورنه أوغلو، الذي قال إن مساهمة الشركات المنضوية تحت مظلة الجمعية في الاقتصاد التركي يبلغ 60 مليار دولار، وإن الهدف رفع الرقم إلى 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية اكتسبت زخماً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الـ12 الماضية بلغ 31.3 مليار دولار، منها 15.9 مليار دولار صادرات و 15.4 مليار دولار واردات.

وأكد أن تركيا لديها إمكانات لا يمتلكها سوى عدد قليل من البلدان حول العالم.