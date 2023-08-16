سياسة
2 دقيقة قراءة
أزمة النيجر.. تجنيد متطوعين لمواجهة أي تدخل عسكري محتمل من "إيكواس"
شهدت النيجر مبادرة جديدة أطلقها الأهالي لتجنيد متطوعين للقتال ولتوفير خدمات طبية ولوجستية لدعم المجلس العسكري الانقلابي. يأتي ذلك فيما يتحضّر قادة جيوش "إيكواس"، لعقد اجتماعهم الثالث في 17 و18 أغسطس/آب، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر.
أزمة النيجر.. تجنيد متطوعين لمواجهة أي تدخل عسكري محتمل من "إيكواس"
نفّذ عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر انقلاباً على الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور / صورة: AFP
16 أغسطس 2023

شهدت نيامي عاصمة النيجر مبادرة جديدة أطلقها الأهالي لتجنيد متطوعين للقتال ولتوفير خدمات طبية ولوجستية لدعم المجلس العسكري الانقلابي، في إطار التحضيرات لمواجهة أي تدخل عسكري خارجي محتمل.

وقال أمسارو باكو أحد مؤسسي المبادرة لـ"أسوشيتد برس" الثلاثاء إنها "تستهدف تجنيد عشرات آلاف المتطوعين من جميع أنحاء البلاد للدفاع عن النيجر والقتال، والمساعدة في جهود الرعاية الطبية وتوفير خدمات لوجستية تقنية وهندسية، إن احتاج المجلس العسكري إلى مساعدة".

وأضاف: "هذا أمر محتمل، نحتاج إلى أن نكون مستعدين في حال وقوع ذلك (التدخل)، ستبدأ حملة التجنيد السبت المقبل في نيامي وعدة مدن قد تدخلها القوات الغازية، مثل تلك القريبة من الحدود مع نيجيريا وبِنين اللتين قالتا إنهما ستشاركان في التدخل العسكري".

يأتي ذلك فيما يتحضّر قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، لعقد اجتماعهم الثالث في 17 و18 أغسطس/آب الجاري، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر لإعادة محمد بازوم إلى الحكم.

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، نفّذ عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر انقلاباً على بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني، ثم تشكيل حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us