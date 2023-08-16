نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله اليوم الأربعاء إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.

وتوصلت طهران وواشنطن الأسبوع الماضي لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عن خمسة أمريكيين محتجزين في إيران مقابل إلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول إليه.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأموال الإيرانية ستحول إلى حسابات عليها قيود وستُستخدم لأغراض إنسانية مثل شراء الغذاء أو الدواء.

وقال محامي أحد المحتجزين الأمريكيين إن إيران سمحت لأربعة منهم بالانتقال للإقامة الجبرية من سجن إيفين في طهران. وقد يكون ذلك خطوة أولى في مجموعة من المناورات المعقدة.

أما المحتجز الخامس فهو رهن الإقامة الجبرية بالفعل.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستُفرج عن بعض الإيرانيين من سجون أمريكية بموجب الاتفاق.