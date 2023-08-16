سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس الإيراني: سنستخدم أصولنا المفرج عنها في الخارج لتعزيز الإنتاج المحلي
قالت الرئيس الإيراني إن بلاده تنوي استخدام أصولها المفرج عنها في الخارج، في إطار الاتفاق المبرم مع واشنطن، لتعزيز الإنتاج المحلي ولأغراض إنسانية.
الرئيس الإيراني: سنستخدم أصولنا المفرج عنها في الخارج لتعزيز الإنتاج المحلي
الرئيس الإيراني: سنستخدم أصولنا المفرج عنها في الخارج لتعزيز الإنتاج المحلي / صورة: Reuters
16 أغسطس 2023

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله اليوم الأربعاء إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.

وتوصلت طهران وواشنطن الأسبوع الماضي لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عن خمسة أمريكيين محتجزين في إيران مقابل إلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول إليه.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأموال الإيرانية ستحول إلى حسابات عليها قيود وستُستخدم لأغراض إنسانية مثل شراء الغذاء أو الدواء.

وقال محامي أحد المحتجزين الأمريكيين إن إيران سمحت لأربعة منهم بالانتقال للإقامة الجبرية من سجن إيفين في طهران. وقد يكون ذلك خطوة أولى في مجموعة من المناورات المعقدة.

أما المحتجز الخامس فهو رهن الإقامة الجبرية بالفعل.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستُفرج عن بعض الإيرانيين من سجون أمريكية بموجب الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us