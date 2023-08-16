فازت الطالبة الليبية نور صقر بجائزة "العقل الذهبي" بعدما حصدت المركز الأول من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في حفل التخرج الثالث والعشرين لجامعة بهجة شهير التركية "BAU".

وأعربت نور أن حصولها على المركز الأول كان مفاجأة لها، مضيفةً: "أنا سعيدة وفخورة. اجتهدت كثيراً".

وقالت نور، 23 عاماً، واحدة من 3 أبناء لأب يعمل مهندس حاسوب وأم معلمة لغة فرنسية، خلال حفلة التخرج إنها "سعيدة جداً بالعيش في تركيا وأنها لم تشعر أبداً بأنها أجنبية.. إن الشهادة التي تلقيتها من تركيا هي أكثر قيمة من تلك الموجودة في ليبيا".

كما أكّدت أن "الحياة (في تركيا) أفضل من كل الدول الأوروبية".

بعد حصولها على شهادة جامعة "BAU"، أفادت نور بأن لديها فرصة للعثور على وظيفة والحصول على وظيفة في عديد من بلدان العالم".

وأشارت نور، المقيمة مع والدتها وأقاربها في تركيا، إلى تقارب الثقافتين التركية والليبية وأن ذلك ساعدها على أن "تتكيف وتشعر بأنها في وطنها".

وأضافت: "لا أشعر بأني أجنبية في تركيا. العيش هنا يشعرني بالسعادة".

بعد الانتهاء من دراستها الابتدائية في ليبيا، قالت نور، التي أكملت تعليمها في لندن ثم أكملت تعليمها الثانوي في مدرسة أيرلندية في ليبيا: "دعونا نستخدم المعرفة والمهارات التي اكتسبناها هنا لإحداث تأثيرات إيجابية في العالم أينما يأخذنا طريقنا".