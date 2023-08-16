سياسة
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صور | تضامن متبادل.. "تيكا" التركية تقدم مستلزمات لدعم مربي النحل بألبانيا
قدّمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الأربعاء، مستلزمات لدعم مربي النحل في مدينة شكودرا شمال غرب ألبانيا. وتولي "تيكا" أهمية خاصة لدعم قطاع الزراعة وتربية النحل في منطقة البلقان.
صور | تضامن متبادل.. "تيكا" التركية تقدم مستلزمات لدعم مربي النحل بألبانيا
"تيكا" التركية تقدم مستلزمات لدعم مربي النحل في ألبانيا / صورة: AA
16 أغسطس 2023

قدّمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الأربعاء، مستلزمات لدعم مربي النحل في مدينة شكودرا شمال غرب ألبانيا.

وشارك بمراسم تسليم المستلزمات لمربي النحل، سفير تركيا بالعاصمة تيران طيار قاغان أتاي، وممثل "تيكا" بالبلقان وشرق أوروبا محمد أونال، ومنسقة "تيكا" في تيران أمينة غيزم باشكان.

وفي كلمة خلال المراسم، قال السفير أتاي، إن الشعب التركي يقف دوماً إلى جانب شقيقه الألباني، لافتاً إلى أن فاعلية اليوم تعد مثالاً على التضامن بين الجانبين.

بدوره، أفاد أونال بأن "تيكا" تولي أهمية خاصة لدعم قطاع الزراعة وتربية النحل في منطقة البلقان.

وأضاف أنهم يهدفون إلى دعم هذا القطاع والحد من تراجعه نتيجة تغير المناخ، لافتاً إلى تقديمهم مستلزمات إلى 69 عائلة بالمنطقة تعمل في تربية النحل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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