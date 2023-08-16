سياسة
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"مكافأة لروسيا".. كييف: لن نتنازل بخصوص عضويتنا بالناتو
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي إن أي تنازل بخصوص عضوية بلادها بحلف "الناتو" سيكون بمثابة "مكافأة لروسيا". وأردفت أن الآراء التي عبّر عنها مدير مكتب الأمين العام لحلف الناتو "لا تعكس بأي حال الموقف الرسمي للحلف".
"مكافأة لروسيا".. كييف: لن نتنازل بخصوص عضويتنا بالناتو
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي أولغا ستيفانيشينا / صورة: AP
16 أغسطس 2023

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، إن أي تنازل بخصوص عضوية بلادها بحلف "الناتو" سيكون بمثابة "مكافأة لروسيا".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الأربعاء، رداً على سؤال حول تصريح مدير مكتب الأمين العام للناتو ستيان جنسن، قال فيه إن "الحل المحتمل لأوكرانيا سيكون التنازل عن أراضيها والحصول على عضوية الناتو بالمقابل".

وأضافت المسؤولة: "أي تنازل عن عضوية أوكرانيا في الناتو سيكون مكافأة لروسيا التي بدأت حرباً في أوروبا، هذا لن يؤدي إلا إلى استمرار الإرهاب والابتزاز".

وأردفت: "الآراء التي عبر عنها مدير مكتب الأمين العام لحلف الناتو لا تعكس بأي حال الموقف الرسمي للحلف".

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن جنسن قوله إن "الحل المحتمل لأوكرانيا سيكون التنازل عن أراضيها والحصول على عضوية الناتو في المقابل، لكن أوكرانيا يجب أن تقرر متى وتحت أي شروط تبدأ المفاوضات".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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