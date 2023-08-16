سياسة
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"نموذج ملهم".. الإمارات ومصر تشيدان بقطاع السياحة العلاجية في تركيا
أعرب مسؤولون مصريون وإماراتيون عن سعادتهم للمشاركة في معرض "إكسبو" للسياحة العلاجية بإسطنبول، وأشادوا بالنموذج الملهم الذي تقدمه تركيا في هذا القطاع.
"نموذج ملهم".. الإمارات ومصر تشيدان بقطاع السياحة العلاجية في تركيا
الإمارات ومصر تشيدان بقطاع السياحة العلاجية في تركيا / صورة: AA
16 أغسطس 2023

أشادت الإمارات ومصر، الأربعاء، بقطاع السياحة العلاجية في تركيا واعتبرتاه أحد القطاعات الهامة التي تسهم بالتعاون الاقتصادي العربي التركي.

جاء ذلك في كلمتين لسفير الإمارات بأنقرة سعيد ثاني الظاهري ومساعد وزير الصحة المصري أحمد حسين السُبكي خلال افتتاح معرض "إكسبو" للسياحة العلاجية الأول، بمدينة إسطنبول، ويستمر حتى الخميس.

وقال الظاهري خلال المعرض الذي تنظمه جمعية "التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية" TÜRAP بدعم من وزارة التجارة التركية، إن "تركيا تعتبر من الدول الهامة على خريطة السياحة العلاجية الدولية، ومركزاً متقدماً لصناعة الدواء".

وأشار إلى أن التعاون بين بلاده وتركيا في مجال الصحة "شهد خلال العامين الماضيين تطوراً كبيراً كجزء من العلاقات الإماراتية-التركية المتنوعة على كل الأصعدة".

وأوضح أن الشركات الإماراتية "تنظر إلى تركيا كبيئة للاستثمار بالمجال الصحي وتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الطبية"، مؤكداً أن "هذا التعاون يؤدي إلى الارتقاء في الخدمات الصحية".

من جانبه أعرب السبكي عن "سعادته للمشاركة الأولى لمصر في هذا المعرض".

ولفت إلى أن "العلاقات المصرية-التركية والعلاقات العربية-التركية ضاربة في جذور التاريخ لمئات السنين، وهذا التاريخ يمهد للتعاون بكل المجالات وعلى رأسها الصحي والسياحي".

وأشاد السبكي بـ"النموذج الملهم للدولة التركية في تنشيط السياحة لا سيما العلاجية منها"، واعتبرها "ملهمة لدول الشرق الأوسط والدول العربية".

وأضاف: "الإصلاحات المتمثلة بالتأمين الصحي الشامل في مصر والذي يغطي كل المصريين طبقاً للقانون الصادر عام 2018 ستكون جاذبة للاستثمارات من الدول العربية وتركيا من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتوجيه الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى القطاع الصحي في مصر" .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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