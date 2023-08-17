سياسة
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لعدم تسديد المستحقات.. لبنان بلا كهرباء بعد توقّف محطتي توليد
توقفت محطتا الزهراني ودير عمار عن توليد الكهرباء بلبنان، نتيجة عدم تسديد  المستحقات المطلوبة، والبالغة 10 ملايين دولار، ما أسفر عن قطع التيار عن أراضي البلاد كافة.
لعدم تسديد المستحقات.. لبنان بلا كهرباء بعد توقّف محطتي توليد
منظر لشارع مظلم في أثناء انقطاع التيار الكهربائي في بيروت / صورة: Reuters
17 أغسطس 2023

توقفت محطتا توليد كهرباء في لبنان عن العمل كلياً، الأربعاء، ما أدى إلى قطع التيار عن أنحاء البلاد كافة.

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، إلى أنها "تبلغت من المشغل شركة (PRIMESOUTH)، بوقف معملي الزهراني (جنوب) ودير عمار (شمال)، نتيجة عدم تسديد جزء من مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية والبالغة 10 ملايين دولار".

ويعني ذلك أن المحطتين توقفتا عن تزويد السكان بالطاقة، والتي كانت بواقع 4 ساعات يومياً.. "ساعتان صباحاً وساعتان مساء" .

ويحصل معظم سكان لبنان على الكهرباء من خلال مولدات خاصة، لمعظم ساعات اليوم؛ وسط شح الإمدادات القادمة من المحطتين المسؤولة عنهما الدولة.

وأضاف البيان: "وفقاً للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان، فإنه تتحول إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية، إلى عملة الدولار.. لكن ذلك لم يتم منذ تاريخ 25 مايو/أيار الماضي".

وأضاف: "على الرغم من توافر مبلغ مالي من إيرادات المؤسسة بالليرة اللبنانية، بقيمة 2517 مليار ليرة لبنانية.. وهذا الرقم يفوق 37 مليون دولار، لكن لم يتحول المبلغ".

وأوضح أن محطتي دير عمار والزهراني ، "هما المعملان الحراريان الوحيدان الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حالياً، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، إذ يؤمنان بحدود 550 ميغاواطاً".

وأشارت المؤسسة إلى أن الوقف "سيؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي انفصال الشبكة الكهربائية كلياً.. وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين".

ومنذ عامين، ارتفعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير بسبب معاناة الحكومة ضائقة مالية نتج عنها عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.

وكان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يراوح بين 1600 و2000 ميغاواط يومياً، إلا أن شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجياً إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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