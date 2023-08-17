استهدف أنصار تنظيم "PKK" الإرهابي مسجداً بمدينة هانوفر بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، واعتدوا عليه من خلال خط شعارات على جدرانه، في اعتداء لم يكن الأوّل ضمن سلسلة اعتداء التنظيم وأنصاره على المساجد في أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص.

وأشار الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، الأربعاء، إلى أن أنصار "PKK" الإرهابي اعتدوا على مسجد هانوفر المركزي التابع للاتحاد عبر كتابة شعارات للتنظيم على جدرانه.

وأضاف الاتحاد في بيان أن المصلين الذين حضروا صلاة الفجر، لاحظوا الكتابات على الجدران وأبلغوا إدارة المسجد.

وقال محمد زنغين رئيس جمعية مسجد هانوفر المركزي، إنه "جرى تنفيذ اعتداءات مماثلة ضد مساجدهم من قبل".

وأضاف: "نحن والمصلون منزعجون وقلقون حيال هذه الاعتداءات، ولن نسمح أن تتعكر أجواء السلام والأمن في المدينة بهذه الطريقة".

ودعا زنغين الجهات الرسمية إلى الكشف عن الجاني أو الجناة في أقرب وقت، وتقديمهم للعدالة.

وتشهد عواصم ومدن أوروبية نشاطاً لعناصر تنظيم PKK الإرهابي وعناصر تنظيمات أخرى، وسط مطالبات مستمرة من تركيا لتسليمهم والحد من أنشطتهم.