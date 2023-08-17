أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الفلسطيني مصطفى الكستوني (32 عاماً) من مدينة جنين، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الشاب الكستوني استُشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

ومنذ بداية العام تشهد الضفة الغربية المحتلة حالة توتر شديد جرّاء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لمدن وبلدات الضفة، لاعتقال وتصفية من يصفهم بـ"المطلوبين".

وتتركز هذه العمليات العسكرية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وبالتحديد في مدينتي جنين ونابلس، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة تسفر عن إصابة ومقتل فلسطينيين.

والشهر الماضي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين في عملية موسعة، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين في مدينة جنين ومخيمها.