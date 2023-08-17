كشفت إحصاءات لوزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، أن عدد المسيرات التي نظّمها متطرفون يمينيون يشار إليهم "النازيون الجدد" على مستوى البلاد تضاعفت ثلاث مرات في النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسيرات والمظاهرات التي نظمها "النازيون الجدد" في النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 110، مقارنة بـ35 في الفترة نفسها من عام 2022.

وجاء الكشف عن هذه الإحصاءات في معرض رد الوزارة على استفسار أحزاب يسارية ألمانية.

وأشار تقرير وزارة الداخلية إلى أن ارتفاع عدد مسيرات المتطرفين يأتي متأثراً بالجدل المتزايد في البلاد حول اللاجئين، إضافة إلى التحرر من قيود جائحة كورونا.

وقالت النائبة اليسارية في البرلمان الألماني "بيترا باو" لـصحيفة نوير أوسنابروك تسايتونغ إن "قوة اليمين المتطرف على الحشد تتزايد مرة أخرى بشكل هائل"، مشيرة إلى أن "معظم المسيرات جاءت احتجاجاً على افتتاح ملاجئ اللاجئين".

وأضافت: "من واجبنا منع المزاج العدائي للغاية ضد اللاجئين من الاستقرار عند مستوى مشابه لما كان عليه في أوائل التسعينيات وفي عام 2015".

وفي عام 2015 سجلت ألمانيا أكبر عدد من المسيرات التي نظمها يمينيون متطرفون وبلغت 590 مظاهرة.