تسبب الهطول الغزير للأمطار في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا الأربعاء بحالة من الفوضى في منشآت مطار المدينة الدولي، ما أدى إلى الغاء أكثر من 100 رحلة جوية.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي المياه وهي تغطي مدرجات المطار، ما أدى إلى بقاء الركاب في طائراتهم لساعات.

وأدى ذلك إلى وقف عمليات " المناولة الأرضية للطائرات" لأكثر من ساعتين، ما أدى إلى تحويل أكثر من 20 رحلة جوية متجهة إلى مطار فرانكفورت إلى وجهات جديدة.

وصرحت الشركة المشغلة للمطار، في بيان الأربعاء، بأن ظروف الطقس ستؤثر في جدول رحلات الخميس وقد تتسبب في مزيد من تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

ودعت الشركة "الركاب إلى التحقق من مواعيد الرحلات مع شركات الطيران الخاصة بهم" ونتيجة للاكتظاظ، طلبت الشركة من المسافرين "الوصول إلى المطار مبكراً قبل ساعتين ونصف على الأقل من موعد الرحلة".

وتشهد مناطق جنوب غرب ووسط ألمانيا هطولاً غزيراً للأمطار، إذ أعلنت فرق الدفاع المدني إنقاذ عدد من الأشخاص بعد أن غمرت المياه عدداً من الأنفاق على الطرق السريعة.