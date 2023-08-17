خطف سوق الانتقالات الصيفية في السعودية الأنظار وسحب البساط من دوريات عريقة في القارة الأوروبية، ويعود ذلك إلى الصفقات المدوية التي أبرمتها أندية القمة في دوري "روشن" للمحترفين.

في 5 يونيو/حزيران الماضي، أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مشروعاً لـ"الاستثمار والتخصيص" في الأندية الرياضية، بموجبه نُقلت ملكية 4 أندية كبرى إلى صندوق الاستثمارات العامة (حكومي)، وهنا يدور الحديث حول قطبي الرياض (الهلال والنصر)، وغريمَي جدة (الاتحاد والأهلي).

وقبل صفقة نيمار، عرف الدوري السعودي للمحترفين إبرام 53 صفقة تنتمي إلى 4 قارات مختلفة، منهم 25 لاعباً من أوروبا، و14 إفريقياً، و13 من أمريكا الجنوبية، إضافةً إلى لاعب آسيوي وحيد.

وجاء نادي الهلال في صدارة الأندية السعودية الأكثر إنفاقاً في ميركاتو 2023 بـ221.2 مليون يورو، فيما حل جاره النصر ثانياً بـ152.98 مليون يورو، وجاء الأهلي ثالثاً بـ150.23 مليون يورو، والاتحاد رابعاً بـ118.93 مليون يورو، والاتفاق خامساً بـ45.33 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بسوق الانتقالات.

ميركاتو الهلال

وبصم نادي الهلال السعودي على ميركاتو مذهل توّجه مساء 15 أغسطس/آب الجاري بإعلان ضم نجم الكرة البرازيلية نيمار دا سيلفا إلى صفوفه، قادماً من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.

وحظيت صفقة نيمار بمتابعة جماهيرية كبيرة، أكدتها أرقام مشاهدة فيديو إعلان الهلال ضمه رسمياً، إذ تجاوزت 220 مليون مشاهدة على منصة "X" في غضون ساعات فقط.

ويُعتبر نيمار (31 عاماً) أغلى لاعب في تاريخ "الساحرة المستديرة"، بعدما دفع النادي الباريسي 222 مليون يورو لنادي برشلونة الإسباني مقابل الحصول على خدماته، في صفقة هزّت الوسط الرياضي العالمي صيف عام 2017.

وسيتقاضى نيمار 100 مليون يورو راتباً سنوياً، فيما كشفت قناة سعودية رسمية أنّ عقد الدولي البرازيلي يتضمن بنداً إلزامياً يقضي بمشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية المقرّرة إقامتها في الولايات المتحدة عام 2025.

والتحق نيمار بمواطنه مالكوم الذي وقّع للهلال لمدة 4 أعوام تمتدّ لنهاية موسم (2026-2027) آتياً من النادي الروسي زينيت سان بطرسبورغ، في صفقة كلفت خزائن النادي السعودي 60 مليون يورو.

ودخل مالكوم التاريخ من أوسع أبوابه، إذ بات أول لاعب هلالي يسجّل "هاتريك" في أول مباراةٍ له في الدوري السعودي وخامس لاعب في تاريخ المسابقة، وذلك خلال مباراة الهلال وأبها بالجولة الافتتاحية من البطولة المحلية.

ودعم "الزعيم" صفوفه بلاعبَين بارزَين في خط الوسط بعدما تعاقد مع الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لمدة ثلاثة أعوام، قادماً من نادي لاتسيو الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، فضلاً عن انتداب الدولي البرتغالي روبن نيفيز من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي للمدة ذاتها مقابل 55 مليون يورو.

ولم ينسَ "الأزرق الهلالي" تدعيم خط الدفاع باستقدام قائد منتخب السنغال خاليدو كوليبالي آتياً من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 24 مليون يورو، مع اقترابه في الوقت عينه من ضم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو بجانب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعد الاتفاق مع ناديَي إشبيلية الإسباني وفولهام الإنجليزي توالياً.

ميركاتو النصر

أما النصر الذي فتح الباب أمام ضم نجوم الكرة العالمية بعد التعاقد مع البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أواخر العام الماضي، فضم أسماء رنانة تركت بصمة واضحة في ملاعب القارة العجوز.

وخطف "العالمي" الأنظار بتوقيعه رسمياً مع الدولي السنغالي ساديو ماني قادماً من صفوف بايرن ميونيخ الألماني في صفقة تمتدّ إلى 2027 وتتراوح قيمتها بين 30 و40 مليون يورو.

ولم يقدم ماني مستوى كبيراً في أول مواسمه مع العملاق البافاري، لكنّه كان عنصراً أساسياً في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب التي قادت ليفربول الإنجليزي إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا صيف 2019، ثم القبض بعد عام على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى بعد غياب دام 30 عاماً.

وتعاقد نادي النصر، المتّوج مؤخراً ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لأول مرة في تاريخه، مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادماً من إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل أوروبا حتى عام 2026.

وقُدّرت صفقة انتقال بروزوفيتش الذي قاد "النيراتزوري" لنهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بـ18 مليون يورو، كما أنّه قاد منتخب بلاده إلى وصافة مونديال روسيا 2018 والحلول ثالثاً في مونديال قطر 2022.

ودعم النصر صفوفه بلاعب خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا قادماً من لانس الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام، إضافةً إلى الظهير البرازيلي أليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ميركاتو الاتحاد

وإلى جدة عروس البحر الأحمر، حضرت الإثارة والتشويق بعدما أشعل الاتحاد سوق الانتقالات بصفقة من العيار الثقيل حين ظفر بخدمات المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لمدة ثلاثة أعوام، في صفقة انتقال حرّ بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وقُدّم "العميد" بنزيما (ثاني الهدّافين في تاريخ النادي الملكي) خلال حفل جماهيري صاخب قُدّر بـ60 ألفاً في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" لمشاهدة الفائز بـ"الكرة الذهبية" أفضل لاعب عالمياً لعام 2022.

وتعاقد الاتحاد بطل دوري "روشن" مع متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي الذي تُوّج مع فرنسا بمونديال 2018، وذلك لثلاثة مواسم في صفقة لم تكلّف خزائن النادي السعودي أموالاً نظير ضمّه بعد نهاية عقد اللاعب مع "البلوز".

إلى ذلك، دعم "العميد" صفوفه بلاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو بعقد مدته 3 مواسم، وقُدّرت الصفقة بـ46 مليون يورو ظفر بها ليفربول الإنجليزي مقابل التخلي عن خدمات لاعبه الذي ساهم بتحقيق لقبَي "البريميرليغ" و"أبطال أوروبا".

ووقع الدولي البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (24 عاماً) لصالح الاتحاد قادماً من سلتيك الأسكتلندي حتى عام 2026، في صفقة قدّرتها وسائل إعلام برتغالية بـ29 مليون يورو.

ميركاتو الأهلي

بدوره كشر الأهلي (العائد إلى دوري الأضواء بعد عام من هبوطه) عن أنيابه في الميركاتو الصيفي، إذ أبرم سلسلة صفقات كبيرة يُتوقَع أن تقدّم الإضافة الفنية المطلوبة.

وضم الأهلي النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لمدة ثلاثة أعوام، في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي، إذ ترك الوافد الجديد بصمته مبكراً بتسجيله ثلاثية في فوز فريقه أمام الحزم في افتتاح الدوري السعودي الذي انطلق في 11 أغسطس/آب الجاري.

وتعاقد كذلك مع ثلاثة أسماء وازنة من القارة الإفريقية، إذ حصل على خدمات الدولي الجزائري رياض محرز لمدة 4 مواسم مقابل 30 مليون يورو قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، إضافةً إلى الحارس السنغالي إدوار ميندي آتياً من صفوف تشيلسي الإنجليزي مقابل 18.5 مليون يورو لمدة ثلاثة أعوام، فضلاً عن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه القادم من صفوف برشلونة الإسباني في صفقة قدرت بـ12.5 مليون يورو.

ودفع النادي السعودي 55 مليون يورو مناصفةً لأجل ضم الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز من صفوف روما الإيطالي.

واقترب الأهلي من ضم صفقتين من الدوري الإيطالي، بعد اتفاقه مع إدارة نابولي للحصول على خدمات نجمه البولندي بيوتر زيلينسكي لمدة ثلاثة مواسم، إلى جانب جلب المدافع التركي ميريح ديميرال (25 عاماً) من أتالانتا.

وبعيداً عن الأندية التي يملكها "السيادي السعودي"، ترك نادي الاتفاق بصمة في سوق الانتقالات بضمّه قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون مقابل 14 مليون يورو، فضلاً عن الثنائي الفرنسي موسى ديمبلي والأسكتلندي جاك هيندري، ويقودهم تدريبياً أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد.