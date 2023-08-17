لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر تحطّم طائرة خفيفة بولاية سيلانغور غربي ماليزيا، حسبما أعلنت الشرطة في بيان لها.

ونقلت وكالة "برناما" الحكومية عن الشرطة قولها الخميس، إن الطائرة تحطمت بمدينة شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور غرب البلاد، على بُعد نحو 15 كم من العاصمة كوالالمبور.

ووفق المصدر، فقد لقي في الحادث 8 أشخاص مصرعهم كانوا على متن الطائرة (6 ركاب وطاقم من شخصين)، إضافة إلى سائقي سيارة ودراجة نارية إثر إصابتهما بحطام الطائرة.

ووفقاً لهيئة الطيران المدني الماليزية، حلّقت طائرة من طراز "بيتشكرافت موديل 390" من مطار لانكاوي الدولي، وكانت تتجه إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في رحلة داخلية عند وقوع الحادث.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة تظهر موقع الحادث.