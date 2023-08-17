سياسة
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حريق ضخم في جزيرة تينيريفي الإسبانية والسلطات تُجلي آلاف السكان
أجْلت السلطات الإسبانية، الخميس، نحو 3800 شخص، جراء حريق ضخم اندلع في غابات جزيرة تينيريفي. فيما تكافح فرق الإنقاذ لاحتواء الحريق.
حريق ضخم في جزيرة تينيريفي الإسبانية والسلطات تُجلي آلاف السكان
حريق ضخم بجزيرة تينيريفي الإسبانية / صورة: AFP
17 أغسطس 2023

تكافح فرق الإنقاذ، لليوم الثاني، حريقاً هائلاً اندلع في متنزه جبليّ في جزيرة تينيريفي الإسبانية. ما دفع السلطات إلى إخلاء 5 قرى وإجلاء نحو 3800 شخص.

التهم الحريق نحو 31 كيلومتراً وامتد على 6425 فداناً من الأرض، في منطقة غابات جافّة تغطي كلاً من جوانب أودية منحدرة قرب جبل تيده البركاني، وهو أعلى قمة جبلية في إسبانيا، مما صعَّب الوصول إلى المنطقة وملأت سحب الدخان والرماد معظم أجزاء الجزيرة.

وقال فرناندو كلافيخو، حاكم المنطقة، في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس): "كانت الليلة عصيبة للغاية… هذا أكثر حريق تعقيداً تشهده جزر الكناري خلال الأعوام الأربعين الماضية".

ونشرت السلطات 17 طائرة و350 من فرق الإطفاء وقوات عسكرية. ووصل عدد إضافي من طائرات رش المياه من البر الرئيسي.

كما أُغلق جميع طرق الوصول إلى الجبال في الجزيرة، بما في ذلك جبل تيد المفضل للسياح، لمنع أي حوادث.

وشهدت إسبانيا هذه السنة سلسلة حرائق فيما تعاني جفافاً طويل الأمد بعد ثلاث سنوات من أمطار أقل من المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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